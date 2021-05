Football americano, Prima Divisione 2021: Panthers Parma a punteggio pieno, ok Seamen Milano e Dolphins Ancona

Tra ieri e oggi si è disputata la settima giornata del campionato italiano di Prima Divisione 2021 di football americano. Vittorie per Seamen Milano, Dolphins Ancona e Panthers Parma, mentre sono rimasti a riposo i Rhinos Milano. Andiamo a riepilogare quanto accaduto.

Continua la marcia inarrestabile dei Parma Panthers (6-0), che colgono la sesta vittoria in altrettante partite sul campo dei Warriors Bologna (2-4). Il derby emiliano termina con il punteggio di 12-45: un match mai in discussione, con i parmensi che vincono i primi due periodi per 0-14 e il terzo tempo per 0-10, mettendo al sicuro il risultato prima del parziale di 12-7 in favore dei Warriors nell’ultima frazione di gioco.

Decisamente più equilibrata la sfida tra Dolphins Ancona (3-3) e Guelfi Firenze (2-4), con i marchigiani che si impongono nel finale con il risultato di 35-34. Primo periodo favorevole ai padroni di casa (14-7), mentre nel secondo tempo i toscani pareggiano i conti; la terza frazione di gioco è nettamente appannaggio dei Dolphins (14-0) e i Guelfi non riescono a centrare la rimonta nonostante un grandissimo ultimo periodo (0-13).

Al secondo posto in classifica rimangono i Seamen Milano (5-1), che danno seguito alla striscia di vittorie espugnando il campo dei Ducks Lazio (2-4) per 21-35. Il primo periodo vede un exploit dei padroni di casa (14-7), ma tra secondo e terzo tempo i lombardi ribaltano la situazione con un doppio 0-14; nell’ultima frazione di gioco i laziali accorciano con un parziale di 7-0 ma non basta ad evitare il ko.

RISULTATI WEEK 7

Warriors Bologna-Panthers Parma 12-45

Dolphins Ancona-Guelfi Firenze 35-34

Ducks Lazio-Seamen Milano 21-35

A riposo: Rhinos Milano

Foto: Pier Colombo