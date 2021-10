Football americano, Finale Europei 2021: è il giorno di Svezia-Italia! Il Blue Team vuole rompere un digiuno di 34 anni!

Dopo un cammino lunghissimo, dopo una rincorsa sofferta, dopo un percorso scintillante, siamo finalmente giunti al grande giorno. Oggi, domenica 31 ottobre si scrive la storia. Alle ore 12.30 al Malmö Stadion dell’omonima città scandinava, andrà in scena l’atto finale dei Campionati Europei 2021 di football americano.

L’Italia rende visita alla Svezia con in palio il titolo continentale. Una super-sfida che metterà di fronte il Blue Team ai temibili scandinavi per 60 minuti di football di altissimo livello. Quale delle due rivali sarà in grado di mettere le mani sul trofeo? La nazionale delle Tre Corone parte leggermente favorita, sia perchè giocherà la finale in casa, sia perchè stiamo parlando di una formazione di altissimo livello capace di vincere in semifinale in casa della fortissima Finlandia.

Siamo pronti per un match da vivere dal primo all’ultimo minuto, nel quale le variabili non mancheranno. L’Italia, dopotutto, non affronta un match di questo spessore da tempo immemore. Il brillante percorso di qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, dopotutto, è datato ottobre-novembre 2019, quindi la pandemia del Covid-19 ha cristallizzato tutto. Nel 2020, infatti, non si è giocato e l’attesissima semifinale contro la Francia dell’8 agosto è saltata proprio per un cluster all’interno della compagine transalpina.

Il Blue Team, allenato dall’head coach Davide Giuliano, sarà costretto a togliersi la ruggine di dosso e ritrovare le giuste alchimie proprio nell’occasione più importante. Non sarà facile ed immediato, ma la nostra compagine ha dimostrato di non avere paura di niente e di essere in grado di giocarsela contro tutte le rivali. Il grande sogno è il titolo continentale, che manca ormai dal 1987. Nel caso degli azzurri sarebbe il terzo trionfo, un obiettivo che potrebbe realizzarsi addirittura in casa della Svezia. Saranno 25.000 i tifosi di casa a sospingere gli scandinavi, ma l’Italia non ha la minima intenzione di fare da spettatrice. Sarà una finale da non perdere!

Foto: FIDAF