E’ servita una magia di Cory Higgins, a cinque centesimi dalla sirena di fine quarto quarto, per permettere al Barcellona di piegare l’Olimpia Milano e volare in finale di Eurolega 2020-2021. I meneghini, che partivano sfavoriti, se la sono giocata alla pari con la prima della classe e hanno seriamente rischiato di strappare il pass per l’atto conclusivo della massima competizione continentale.

Coach Ettore Messina, che da due anni a questa parte sta facendo un lavoro strepitoso, ha preparato l’incontro in modo perfetto e ha saputo fare gli aggiustamenti corretti, dopo i primi venti minuti, per permettere ai suoi di riprendere una partita che, a fine secondo quarto, sembrava potesse scappare via. Il tiro da tre e la difesa sono state le chiavi che hanno dato modo ai meneghini di sfiorare l’impresa.

Milano ha forzato ben tredici palle perse e ha segnato undici delle ventitré conclusioni tentate dall’arco. Proprio le triple hanno permesso ai meneghini di aprire uno spirarglio sulla difesa granitica del Barcellona, la quale ha concesso davvero poco, invece, nei pressi del ferro. Non è un caso che, da due, Milano abbia tirato solo con il 40%, segnando appena sedici tiri su quaranta tentati.

I meneghini, inoltre, sono stati capaci di battersi alla pari con i Blaugrana anche a rimbalzo. Grazie soprattutto a Kaleb Tarczewski e Kyle Hines, Milano ha raccolto la bellezza di tredici carambole sotto il canestro avversario. La presenza del sopraccitato Tarczewski nel terzo quarto, peraltro, è stata fondamentale per permettere ai meneghini di fare il parziale con cui hanno riaperto la partita dopo aver chiuso i primi venti minuti sotto di nove.

Merita, infine, un paragrafo a parte, un Kevin Punter che ha giocato una partita strepitosa. Lo statunitense è stato letteralmente immarcabile dall’inizio alla fine della sfida e i suoi jumper hanno fatto tremare la difesa del Barcellona. Il possibile tiro della vittoria sbagliato a pochi istanti dalla fine, non può cancellare quanto di buono fatto da Punter stasera. Se Milano ha rischiato di battere il Barcellona, buona parte del merito è sua.

Credit: Ciamillo