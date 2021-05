La notizia è di ieri: Romain Grosjean tornerà al volante di una monoposto di F1 a sette mesi di distanza dal terribile incidente avuto nel GP del Bahrain. Un vero miracolo quello sul circuito di Sakhir, dal momento che l’impatto violento contro le barriere portò a una Haas in fiamme. Incredibilmente, Romain uscì illeso, pur procurandosi alcune ustioni alle mani.

Ebbene, Grosjean avrà l’occasione di guidare nuovamente una macchina della massima categoria automobilistica. E il privilegio sarà quello di essere al volante di una Mercedes. Il racing driver, infatti, avrà la possibilità di calarsi nell’abitacolo della W10 con cui Lewis Hamilton vinse il Mondiale 2019, in occasione di una giornata di test prevista il prossimo 29 giugno al Paul Ricard (circuito su cui si disputa il GP di Francia). Due giorni prima avrà la possibilità di compiere alcuni giri in un demo-run.

A descrivere con grande favore questa iniziativa è stato il Team Principal della Stella a tre punte Toto Wolff: “Sono veramente felice di poter realizzare il sogno di Romain. L’incidente del Bahrain non poteva rappresentare il suo ultimo momento in F1. Era importante che scendesse in pista un’ultima volta, per chiudere il cerchio. Conosco Romain sin dai tempi della F3, si è goduto una lunga carriera nel Circus e volevamo che i suoi ultimi ricordi fossero legati ad una monoposto capace di conquistare due titoli mondiali. Il suo incidente ci ricorda del pericolo che questi ragazzi affrontano ogni volta che entrano in macchina, ma è anche un testamento sugli incredibili passi in avanti che lo sport ha fatto per migliorare la sicurezza durante gli anni. So che tutta la comunità della F1 sarà contenta di vedere Grosjean di nuovo in pista“.

Si tratta di una promessa mantenuta dal manager austriaco e da tutta la squadra, visto quanto si era detto in precedenza.

FOTOCATTAGNI