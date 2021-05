Dopo un weekend di pausa, la Formula Uno torna protagonista questo fine settimana da venerdì 4 a domenica 6 giugno in quel di Baku con il Gran Premio dell’Azerbaijan 2021, sesto round stagionale del Mondiale. Fari puntati inevitabilmente sul nuovo capitolo della sfida iridata tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, separati attualmente da 4 punti in favore dell’olandese in classifica generale.

“È fantastico avere una lotta tra due piloti eccezionali, il campionato ha oscillato in entrambe le direzioni. Sono state dette cose che sono buone per l’intrattenimento. Attribuirei queste frasi a quel fattore, di cui è bello parlare e scrivere. C’è azione in pista e soap opera fuori dalla pista“, commenta il team principal Mercedes Toto Wolff (fonte: Corriere dello Sport) a proposito del duello che sta caratterizzando questo inizio di campionato.

“Finalmente Wolff ha qualcosa da fare, in questi sette anni ha avuto vita fin troppo facile“, ha dichiarato invece qualche giorno fa il team principal Red Bull Chris Horner punzecchiando di fatto il suo grande rivale.

“Penso che il lavoro che Christian Horner ha fatto sia molto buono, è stato il più giovane team principal ad aver vinto un campionato del mondo, lo ha fatto quattro di fila e la sua squadra è sempre stata il nostro antagonista più forte. Per questo motivo stiamo combattendo in pista per ogni millimetro di vantaggio politico, anche se ho rispetto per la persona“, risponde prontamente il boss del team di Brackley.

Foto: Lapresse