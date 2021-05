Pierre Gasly esprime ai microfoni della massima formula il proprio pensiero al termine del Gran Premio del Portogallo. Il transalpino ha terminato al decimo posto la competizione odierna, gara che ha visto le due AlphaTauri leggermente in difficoltà rispetto alle due competizioni che hanno aperto il Mondiale 2021.

Il vincitore del Gran Premio d’Italia 2020 ha commentato alla stampa: “La gara è stata molto dura. La pista è molto faticosa ed esigente. Ieri non è stato semplice entrare nella Top10. Oggi abbiamo lottato per raggiungere il nostro obiettivo. Non è stata la gara che volevamo, ma in verità ce lo aspettavamo”.

Gasly commenta il fine settimana, il primo complesso per la realtà di Faenza: “Abbiamo faticato per tutto il weekend su questa pista. Nonostante tutto ci siamo difesi oggi. Ero felice ad inizio gara perché riuscivo a tenere il ritmo di Charles, ma poi il passo è mancato. Non avevamo grip nelle curve lente”.

Il teammate del giapponese Yuki Tsunoda guarda a settimana prossima, pronto a battagliare per la Top come accaduto al Santerno: “Penso che il circuito di Barcellona si adatti meglio alla nostra vettura, è molto più veloce. Non vedo l’ora di scendere in pista. Portimao ha molte curve lente e non ha uguali nel calendario”.



Foto: LaPresse