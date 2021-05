Un buon secondo posto per Max Verstappen nel GP di F1 in Portogallo? Secondo Nico Rosberg un’occasione mancata. E’ questa l’idea del campione del mondo 2016 in merito all’andamento del terzo round del Mondiale 2021.

Lungo i saliscendi di Portimao, il parere dell’ex pilota teutonico è stato il seguente: “Il pilota che ha fatto la differenza è stato Lewis Hamilton. Verstappen aveva la macchina più veloce e non fosse stato per un suo errore sarebbe partito dalla pole-position e conquistato il punto del giro veloce in gara“, le parole di Nico.

“Per battere Hamilton si deve essere perfetti e Max invece non lo è stato. Anche in gara, quando ha deciso di montare le gomme morbide per fare il giro veloce e conquistare un punto, non ha rispettato il regolamento. Sono piccole cose cose, che però sono discriminanti in un campionato così equilibrato“, ha aggiunto Rosberg ai microfoni di Sky Sports.

In buona sostanza, un Hamilton che esce assai rinfrancato dal confronto con l’orange della Red Bull e per questo una vittoria pesante anche nella guerra psicologica in atto tra i due alfieri dei team di Brackley e di Milton Keynes.

Foto: LaPresse