Il GP di Monaco, quinto round del Mondiale 2021 di F1, ci ha detto chiaramente una cosa: abbiamo un campionato. La vittoria dell’olandese della Red Bull Max Verstappen e il contemporaneo settimo posto del britannico della Mercedes Lewis Hamilton hanno proiettato Max in vetta alla classifica iridata riservata ai piloti a quota 105, con quattro lunghezze di vantaggio sul rivale.

Una situazione che quindi rilancia le quotazioni dell’alfiere di Milton Keynes. In questo senso, Mad Max, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, ha voluto chiarire alcuni aspetti fondamentali. In primis, non c’è timore nei confronti dell’asso nativo di Stevenage e questo lo si era capito per quanto visto in pista. In secondo luogo, il pilota della Red Bull ha voluto ribadire come non subisca affatto l’agire dialettico di Lewis.

“Non temo i giochetti di Hamilton: ho la forza mentale per batterlo“, le parole dell’orange, che ha aggiunto: “Dovevamo dimostrare di essere davvero in lotta per il titolo, dopo un paio di gare che ci avevano visto perdere terreno rispetto alla Mercedes. Adesso, l’importante sarà continuare a fare punti ogni domenica, evitando errori, almeno quelli grossi. Finora siamo stati la squadra che ha sbagliato meno, perciò ci troviamo in testa al campionato”.

Considerazioni decise quelle di Max, specificando un altro aspetto importante: “Lewis negli ultimi anni non ha mai non ha avuto rivali veri e ora sono veloce e pronto per giocarmi il titolo“. Siamo all’inizio di confronto duro sia sui tracciati che ai microfoni? Sembrerebbe di sì.

