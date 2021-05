Charles Leclerc ha avuto una domenica molto difficile. A Montecarlo, nel suo GP di F1 di casa, Charles si sarebbe aspettato qualcosa di diverso, specie dopo aver concluso il sabato in pole-position.

Sfortunatamente per lui, l’incidente sul finire del time-attack è costato carissimo visto che i danni riportati hanno causato, anche per una procedura non perfetta della Rossa, il ritiro dalla corsa senza neanche potersi schierare in griglia. Una giornata, quindi, molto difficile da accettare che Charles però ha voluto comunque vivere nel rispetto della squadra.

E’ anche per questo che abbiamo visto il ragazzo del Principato presente all’arrivo, per congratularsi con il team-mate Carlos Sainz giunto secondo nel GP alle spalle dell’olandese della Red Bull Max Verstappen. Un atteggiamento particolarmente gradito dal Team Principal del Cavallino Rampante Mattia Binotto.

“E’ molto positivo che Charles si trovasse con noi a festeggiare il secondo posto di Carlos. Ha dimostrato di tenere molto alla squadra, facendo capire quanto lui creda fortemente nel nostro progetto. Siamo convinti che saremo sempre più forti e ora stiamo ponendo della basi solide“, le parole di Binotto (fonte: Motorsport.com).

Un modo, quello del Team Principal, anche per prendere le parti di Leclerc, oggetto di critica da parte di alcuni addetti ai lavori (Jacques Villeneuve ad esempio) per il crash delle qualifiche. Per Binotto, l’aspetto che conta maggiormente è che la Rossa stia andando nella giusta direzione per crescere come scuderia, migliorando tecnicamente la macchina a propria disposizione in quest’annata.

Foto: Florent Gooden – LPS