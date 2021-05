Dopo un anno di attesa (l’edizione 2020 era stata cancellata per colpa della pandemia) torna il Gran Premio più glamour del Mondiale di Formula Uno: l’appuntamento di Montecarlo. La gara del Principato di Monaco, quindi, va celebrato a dovere e la McLaren ha scelto di affrontare la quattro-giorni monegasca (ricordiamo che le prime due sessioni di prove libere si disputeranno come al solito nella giornata di giovedì) con una livrea speciale sulle monoposto di Lando Norris e Daniel Ricciardo.

Le vetture denominate MCL35M avranno una colorazione meravigliosa che unisce il classico arancione papaya del team di Woking, all’azzurro dello sponsor Gulf Oil. Non solo, i due piloti vestiranno anche tute e caschi dal sapore “retrò” tra le vie del Principato. “Credo che saranno tutti d’accordo sul fatto che questa colorazione è una delle più belle della griglia da diverso tempo – le parole di Lando Norris dopo la presentazione tramite canali social del team McLaren – Anzi, ho anche detto al nostro CEO, Zak Brown, che è anche meglio della nostra solita che abbiamo per il campionato 2021. Anche se, devo dire, non mi è parso molto convinto di ciò”.

Gli fa eco Daniel Ricciardo: “Ovviamente adoro questa nuova livrea! È stupenda e non c’era occasione migliore per essere entusiasti di correre a Monaco. Ora dovrò concentrarmi e risparmiare le energie per il prossimo weekend, ma dico sicuramente che è fantastica. E come aspetto, direi che siamo già i migliori”.

Ultima battuta per Zak Brown, CEO di McLaren: “Abbiamo chiesto il permesso alla FIA per presentare questa nuova livrea e ce l’hanno approvata con entusiasmo. La useremo chiaramente solo a Montecarlo: è una colorazione speciale e tale deve rimanere. Ma è anche qualcosa che nessuno ha mai fatto prima in Formula 1. Sono curioso di vedere come reagiranno i tifosi e credo che saremo le stelle dello spettacolo nel Principato”.

LE IMMAGINI DELLA LIVREA DELLA MCLAREN PER IL GP DI MONACO

Foto: Lapresse