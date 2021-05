Antonio Giovinazzi non è ancora riuscito a conquistare un punto nel Mondiale F1 2021. Il pugliese è rimasto sempre al di fuori della top-10 nelle tre corse disputate: 12mo posto in Bahrain e in Portogallo, 14mo a Imola. L’alfiere della Alfa Romeo spera ovviamente di fare meglio in occasione del GP di Spagna, quarta tappa del campionato che andrà in scena a Barcellona nel weekend del 7-9 maggio. Su un tracciato di grande tradizione e conosciuto in ogni singolo dettaglio, il 27enne vuole agguantare un buon risultato e magari provare a vincere anche il confronto interno con Kimi Raikkonen.

Antonio Giovinazzi ha sfoderato il suo consueto ottimismo durante la conferenza stampa della vigilia, domani scenderà sulla terra catalana per disputare i due turni di prove libere e perfezionare la messa a punto sulla sua monoposto in vista delle qualifiche del sabato e della gara di domenica. Il pilota italiano ha dichiarato che manca poco per sbloccare la casella punti: “Siamo tutti molto vicini. In termini di ritmo perdiamo due-tre decimi al giro. Ma forse alcuni circuiti ci si adattano meglio. L’esperienza è fondamentale, so anche meglio cosa voglio dalla macchina e cosa devo chiedere alla squadra. Lo si vede al volante“.

Foto: Lapresse