F1 in streaming, GP Monaco 2021: come guardare la gara sul web. Orario e link utili

Oggi, a partire dalle ore 15.00, è in programma il GP di Monaco, quinto round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato cittadino del Principato ci si aspetta una gara dall’esito non scontato.

Le qualifiche hanno sorriso alla Ferrari e a Charles Leclerc: il padrone di casa ha ottenuto la pole-position davanti all’olandese della Red Bull Max Verstappen e al finlandese della Mercedes Valtteri Bottas. Da par suo, Carlos Sainz, quarto nel time-attack e deluso per il riscontro al termine, vorrà scattare al meglio dalla propria piazzola.

In tutto questo, sarà interessante capire anche che gara riuscirà a fare Lewis Hamilton. Il leader del campionato non è andato oltre il settimo posto nel time-attack, facendo fatica a trovare il feeling giusto con la pista. Dovrà limitare i danni Lewis nella sfida iridata con Verstappen, che potrebbe approfittare della situazione.

Di seguito il programma completo.

PROGRAMMA GP MONACO F1 2021

Domenica 23 maggio

ore 15.00, F1, Gara (78 giri), diretta

COME GUARDARE IN TV IL GP MONACO F1 2021

La copertura televisiva del GP di Monaco di F1 sarà offerta da Sky Sport, con diretta su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky) e Sky Sport F1 (canale 207 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now. Per quanto concerne TV8, la programmazione in CHIARO vedrà andare in onda la diretta della gara. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

TV A PAGAMENTO – Il GP di Monaco di F1 sarà trasmesso in diretta da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207).

TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà la diretta della gara.

STREAMING – Il GP di Monaco di F1 potrà essere seguito in diretta anche su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), su Now (riservato sempre agli abbonati) e su tv8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

PROGRAMMA TV8

Domenica 23 maggio

ore 15.00, F1, Gara (78 giri), diretta

F1 IN STREAMING, COME VEDERE IN DIRETTA IL GP DI MONACO 2021

Foto: LaPresse