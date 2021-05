Oggi sabato 8 maggio si disputano le qualifiche del GP di Spagna 2021, quarta tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Barcellona. In terra catalana si entra nel vivo di questo intenso fine settimana, si assegna la pole position e si definisce la griglia di partenza per la gara di domani. Si preannuncia grande spettacolo sul tracciato del Montmelò, ci aspetta un’intensa sessione di time attack e ne vedremo davvero delle belle. Tutto sarà preceduto dall’ultima ora di prove libere.

Il venerdì ci ha detto che la Mercedes è la monoposto da battere, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas si sono scatenati e sembrano essere i grandi favoriti per la prima fila. La Red Bull si è nascosta, vedremo se Max Verstappen e Sergio Perez sapranno battagliare con le Frecce d’Argento. La Ferrari ha destato ottime impressioni e proverà a lottare per posizioni interessanti: Carlos Sainz e Charles Leclerc dovranno necessariamente battere un colpo. Attenzione alle McLaren di Lando Norris e Daniel Ricciardo, alle Alpine di Fernando Alonso ed Esteban Ocon, alle due AlphaTauri.

LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DEL GP DI SPAGNA DI F1 ALLE 12.00 E ALLE 15.00

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle qualifiche del GP di Spagna 2021, quarta tappa del Mondiale F1. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky e su TV8, in diretta streaming su Sky Go e Now Tv, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CALENDARIO QUALIFICHE GP SPAGNA F1 2021: PROGRAMMA E ORARI

SABATO 8 MAGGIO:

12.00-13.00 Prove libere 3

15.00 Qualifiche

QUALIFICHE GP SPAGNA F1 2021: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Prove libere 3 e qualifiche in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207).

Qualifiche in diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, 121 del satellite).

Prove libere 3 e qualifiche in diretta streaming su Sky Go e su Now TV.

Qualifiche in diretta streaming su tv8.it.

Prove libere 3 e qualifiche in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Qualifiche in replica su Sky Sport F1 alle ore 18,15, 20.20, 22.05, 00.10 e nel rullo notturno.

Prove libere 3 in differita tv , gratis e in chiaro, su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, 121 del satellite) dalle ore 12.50.

