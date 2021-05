F1, GP Spagna 2021: calendario, tv, streaming, programma TV8 e Sky

La Formula Uno non si concede pause e resta nella penisola iberica. Infatti il Circus si trasferisce da Portimao a Montmelò, dove nell’imminente weekend andrà in scena il Gran Premio di Spagna, quarta gara del Mondiale 2021. Quello catalano è un contesto ben conosciuto da tutti i team, poiché l’autodromo edificato alle porte di Barcellona è uno di quelli più utilizzati per i test, essendo uno dei più completi in assoluto.

A un lunghissimo rettilineo sono associati anche diversi curvoni in percorrenza, ma non mancano le violente frenate e i tratti sinuosi. Dunque, più una monoposto è poliedrica, più è competitiva. Cionondimeno, un tracciato ottimo per verificare il valore delle vetture, è al tempo stesso poco spettacolare. Storicamente al Montmelò è molto complicato sorpassare, tanto che le qualifiche sono sovente determinanti per stabilire l’ordine d’arrivo. Bisognerà quindi prestare grande attenzione sin dalla giornata di sabato, perché rimanere attardati in qualifica rischia seriamente di compromettere ogni possibilità di ottenere un risultato di rilievo.

Gli orari del weekend saranno quelli consueti, quindi niente fusi orari, a differenza di quanto avvento per il GP del Portogallo di settimana scorsa. Va rimarcato il Gran Premio di Spagna è uno dei cinque che, in questo 2021, saranno trasmessi in diretta e in chiaro anche su TV8. Dunque, come seguire il quarto GP della stagione del Mondiale di Formula Uno?

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà la diretta delle qualifiche e della gara.

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio di Spagna sarà trasmesso integralmente in diretta da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207).

STREAMING – Il Gran Premio di Spagna potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e NowTV.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni sessione, dalle prove libere alla gara.

GP SPAGNA F1 2021 – PROGRAMMA

PROVE LIBERE

Venerdì 7 maggio, ore 11.30-12.30 Prove libere 1 – Diretta Sky Sport F1 (207 Sky) e Sky Sport 1 (201 Sky)

Venerdì 7 maggio, ore 15.00-16.00 Prove libere 2 – Diretta Sky Sport F1 (207 Sky) e Sky Sport 1 (201 Sky)

Sabato 8 maggio, ore 12.00-13.00 Prove libere 3 – Diretta Sky Sport F1 (207 Sky) e Sky Sport 1 (201 Sky)

QUALIFICHE

Sabato 8 maggio, ore 15.00-16.00 – Diretta Tv8 (8 digitale terrestre o 121 Sky), Sky Sport F1 (207 Sky) e Sky Sport 1 (201 Sky)

GARA

Domenica 9 maggio, ore 15.00 – Diretta Tv8 (8 digitale terrestre o 121 Sky), Sky Sport F1 (207 Sky) e Sky Sport 1 (201 Sky)

