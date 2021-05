F1, GP Spagna 2021: a che ora inizia la gara e come vederla in tv. Programma TV8 e Sky

Domani, alle ore 15.00, prenderà il via il GP di Spagna, quarto round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato del Montmeló assisteremo a una gara ricca di spunti e importante per andare a definire gli equilibri del campionato.

In primis, ci si aspetta il confronto tra Mercedes e Red Bull. L’olandese Max Verstappen vorrà rispondere al britannico Lewis Hamilton, vincitore dell’ultima corsa disputata in Portogallo. L’orange, sul circuito dove ottenne nel 2016 il suo primo successo nel Circus, spera di poter contare su una RB16B sufficientemente competitiva per rivaleggiare con il britannico e accorciare le distanze nella graduatoria riservata i piloti. Allo stato attuale delle cose, Lewis guida la classifica con otto lunghezze di margine su Max.

Per quanto riguarda la Ferrari, la prova a Portimao è stata povera di soddisfazioni. La scuderia di Maranello sul layout catalano si augura di far meglio e di ottenere quantomeno la top-5 con una delle due monoposto.

Di seguito il programma di oggi.

PROGRAMMA GP SPAGNA F1 2021

Domenica 9 maggio

ore 12.05-12.50, F3, Gara 3, diretta

ore 15.00, F1, Gara, diretta

COME GUARDARE IN TV IL GP SPAGNA F1 2021

La copertura televisiva del GP di Spagna di F1 sarà offerta da Sky Sport, con diretta su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky) e Sky Sport F1 (canale 207 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now TV. Per quanto concerne TV8, la programmazione in CHIARO vedrà andare in onda le diretta della gara. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

TV A PAGAMENTO – Il GP di Spagna di F1 sarà trasmesso in diretta da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207).

TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà la diretta della gara.

STREAMING – Il GP di Spagna di F1 potrà essere seguito in diretta anche su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), su Now (riservato sempre agli abbonati) e su tv8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

PROGRAMMA TV8

Domenica 9 maggio

ore 15.00, F1, Gara, diretta

Foto: Xavi Bonilla / LPS