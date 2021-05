F1, GP Monaco 2021: orario e programma TV8. Come vedere la gara in chiaro

Domani, a partire dalle ore 15.00, andrà in scena il GP di Monaco 2021, quinto round del Mondiale di F1. Sul circuito cittadino più famoso del mondo i piloti dovranno essere chirurgici nella loro guida, dovendo rimanere estremamente concentrati nel corso dei 78 giri previsti, evitando le consuete “trappole” sulle vie del Principato.

La Ferrari va in cerca di un risultato considerevole. La SF21 ben si adatta alle caratteristiche del layout monegasco. Il desiderio del padrone di casa Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz è quello di stupire e di inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice. A Maranello sono convinti di avere poche chance e quella di questo quinto fine-settimana iridato dovrà essere sfruttata.

E’ chiaro che Mercedes e Red Bull non staranno a guardare. L’olandese Max Verstappen e il britannico Lewis Hamilton vorranno ritagliarsi uno spazio importante, visti i punti in palio per il campionato.

Di seguito il programma completo:

PROGRAMMA GP MONACO F1 2021

Domenica 23 maggio

ore 15.00, F1, Gara (78 giri), diretta

COME GUARDARE IN TV IL GP MONACO F1 2021

La copertura televisiva del GP di Monaco di F1 sarà offerta da Sky Sport, con diretta su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky) e Sky Sport F1 (canale 207 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now. Per quanto concerne TV8, la programmazione in CHIARO vedrà andare in onda la diretta della gara. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

TV A PAGAMENTO – Il GP di Monaco di F1 sarà trasmesso in diretta da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207).

TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà la diretta della gara.

STREAMING – Il GP di Monaco di F1 potrà essere seguito in diretta anche su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), su Now (riservato sempre agli abbonati) e su tv8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

PROGRAMMA TV8

Domenica 23 maggio

ore 15.00, F1, Gara (78 giri), diretta

Foto: LaPresse