F1, GP Monaco 2021: Max Verstappen a Montecarlo per arginare il tentativo di fuga di Lewis Hamilton

Non siamo che a fine maggio, solamente al quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, ma la stagione della massima categoria del motorsport potrebbe già ritrovarsi di fronte ad uno snodo decisivo. Il Gran Premio di Monaco, infatti, sarà il capitolo numero 5 della saga tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, con in palio molto più dei semplici 25 punti che spettano di diritto a chi salirà sul gradino più alto del podio monegasco anche se, com’è ben noto, nel Principato si va a ricevere il premio tutti sullo stesso piano, ma al cospetto del Principe Ranieri.

Di cosa stiamo parlando? Andiamo con ordine. Il primissimo scorcio della stagione aveva visto una Red Bull dominante, impattare nella maniera migliore alla stagione. Max Verstappen, tra Sakhir e Imola, aveva fatto vedere di avere a disposizione una RB16B eccellente, che rifilava 2-3 decimi al giro alla temutissima W12. Temutissima è davvero il termine giusto, perchè Max Verstappen, assieme a tutta la scuderia dei “bibitari”, erano consapevoli che, prima o poi, la Freccia Nera sarebbe tornata realmente ad essere una freccia. E così è stato, molto prima di quanto confidassero in quel di Milton Keynes.

Già dal terzo appuntamento stagionale, infatti, Lewis Hamilton è tornato a fare paura. Morale della favola? Vittoria in carrozza a Portimao e successo di forza a Barcellona. Due “pugni da ko” rifilati in pieno volto al rivale olandese che ora, in perfetto gergo pugilistico, si trova barcollante all’angolo. Non tanto per la situazione in classifica generale; dopotutto il sette volte campione del mondo conduce per soli 14 punti (94 contro 80), quanto perchè il suo morale è ampiamente sotto i tacchi. Dall’illusione di poter condurre un avvio di annata da “primus inter pares”, alla amara constatazione che l’inglese è di nuovo lui, e ora non mollerà più la presa.

Montecarlo, quindi, rappresenterà un passaggio fondamentale della stagione e del loro duello. Se, infatti, il “Re Nero” dovesse fare un sol boccone dell’olandese tra Mirabeau, Portier, Lowes, Rascasse e Anthony Noghes, la stagione potrebbe, già da ora, prendere una china ben definita, anche se siamo solamente a fine maggio ed al quinto GP dei 23 previsti.

Questo perchè, per quanto visto nei sette anni di dominio assoluto targato Mercedes, quando il pilota nativo di Stevenage è tutt’uno con la sua vettura, e prende la vetta della graduatoria generale, non la molla più. Max Verstappen (non che ce ne sia bisogno) è ampiamente avvertito. Vincere per rilanciarsi. Vincere per fermare l’onda lunga del rivale. Vincere per cullare ancora i sogni di titolo. Nonostante sulle sue spalle ci sia ormai tutta la pressione del mondo. Più facile a dirsi che a farsi, certo, ma a Montecarlo tutto può accedere, per cui “Les jeux sont faits, rien ne va plus”.

