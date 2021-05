Fernando Alonso esprime il proprio parere nella conferenza stampa del Gran Premio di Spagna, quarto atto della F1 2021. Il pilota di casa torna a Barcellona a due anni dall’ultima apparizione con la massima formula con McLaren.

L’asturiano si prepara per l’appuntamento in Catalogna dopo l’ottima prestazione in occasione dell’evento a Portimao. Il due volte campione del mondo dell’Alpine ha firmato l’ottavo posto tra i sali e scendi dell’Algarve, circuito in cui non aveva mai corso con una monoposto di F1.

Il due volte vincitore della 24h di Le Mans ha dichiarato alla stampa: “Non credo di essere ancora al 100%, ci vuole tempo. Ma mi sento molto più a mio agio in macchina e in squadra dopo Portimao. Riesco a capire sempre meglio come funzionano le gomme”.

Alonso è fiducioso per il GP di casa, pronto a conquistare altri punti per il costruttore transalpino: “Credo che domenica possa andare di nuovo un po’ meglio. È sempre speciale correre qui, ho tanti bei ricordi. Sfortunatamente non ci sono spettatori, perdiamo un supporto enorme. Conosciamo molto bene la pista dopo tutti questi anni di test. Non ho mai girato con queste vetture, sarà interessante scoprirlo domani”.

Foto: LaPresse