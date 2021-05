F1, Charles Leclerc scatterà dalla pole-position nel GP di Monaco! La Ferrari non sostituisce il cambio

Charles Leclerc scatterà regolarmente dalla pole-position nel GP di Monaco 2021, quinta tappa del Mondiale F1 che andrà in scena oggi pomeriggio (ore 15.00) sul circuito cittadino di Montecarlo. Dopo gli ultimi accertamenti della mattina sull’integrità del cambio della monoposto, la Ferrari ha deciso di non operare la sostituzione della scatola e dunque il monegasco non incorrerà in una penalizzazione sullo schieramento di partenza. Se gli uomini del Cavallino Rampante avessero deciso di montare una nuova unità, il giovane del Principato sarebbe partito dalla sesta piazzola (il regolamento prevede una retrocessione di cinque posizioni in caso di sostituzione del cambio), compromettendo le sue chance di vittoria su un tracciato dove è estremamente difficile (per non dire impossibile) effettuare dei sorpassi.

La pole-position dell’alfiere della Rossa è dunque salva. Si è rimasti in pensiero praticamente per un giorno intero. Dopo aver realizzato un giro da urlo nelle qualifiche di ieri, il 23enne era andato a sbattere contro le barriere in uscita dalla chicane delle Piscine e aveva danneggiato la sua vettura. Fin da subito si era temuto per qualche problema al cambio, visto che il padrone di casa aveva colpito il guard-rail con la parte destra della vettura. I controlli di ieri non avevano evidenziato grossi danni, ma il team principal Mattia Binotto aveva dichiarato che una decisione definitiva sarebbe stata presa soltanto nella mattinata odierna. Gli uomini di Maranello ci hanno pensato tutta la notte e sono giunti a questa conclusione.

Non sappiamo quali siano le reali condizioni del cambio, magari non è in perfette condizioni ma un eventuale rischio è più che comprensibile. Si gareggia a Montecarlo, dove è estremamente difficile superare: gettare alle ortiche una pole-position, vantaggio acclarato per puntare alla vittoria nel Principato, sarebbe stato un vero e proprio peccato. La Ferrari ha comunicato attraverso i suoi canali social: “A seguito delle ulteriori accurate verifiche effettuate questa mattina non sono stati riscontrati apparenti problemi sul cambio della vettura di Charles Leclerc, per cui il pilota monegasco partirà oggi regolarmente dalla pole position“.

Charles Leclerc scatterà dunque al palo tra poche ore e punterà alla vittoria. La Ferrari è rinata dopo un 2020 da incubo ed è in grande crescita, ora si insegue il bersaglio grosso. Il monegasco se la dovrà vedere soprattutto con l’olandese Max Verstappen, visto che l’alfiere della Red Bull scatterà al suo fianco ed è in ottima forma. Attenzione anche al finlandese Valtteri Bottas, terzo con la Mercedes, e all’altra Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz, eccellente quarto e desideroso di puntare al podio. Il britannico Lewis Hamilton dovrà invece rimontare dalla settima piazzola con la seconda Mercedes: il sette volte Campione del Mondo è chiamato a un prodigioso recupero dalla quarta fila su un tracciato dove i sorpassi si contano col contagocce.

Foto: Lapresse