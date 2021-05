Dopo l’annullamento dell’edizione 2020 a causa del covid, torna in Italia la grande equitazione, e lo fa nella prestigiosissima cornice di Piazza di Siena, dove si svolgerà l’attesissima Coppa delle Nazioni, in cui l’Italia proverà a fare la parte del leone.

Negli scorsi giorni la FISE ha sciolto le riserve sui convocati alla competizione, partendo dall’amazzone Giulia Martinengo Marquet, unica donna del quartetto, che gareggerà insieme all’esperto Luca Marziani e a Riccardo Pisani, con la composizione completata da Emanuele Gaudiano, chiamato proprio all’ultimo a sostituire Lorenzo De Luca. Il leccese, inizialmente convocato, ha avuto infatti dei problemi con il proprio cavallo, Nuance Bleue Vdm Z, e pertanto non sarà della contesa.

“Domenica scorsa – ha dichiarato il CT della Nazionale Duccio Bartalucci nelle parole riportate dal sito FISE – come spesso succede nel nostro sport, abbiamo registrato un piccolo contrattempo; una situazione di difficoltà che ha causato il ritiro di De Luca e Nuance Bleue Vdm Z dal Gran Premio del CSI5* di Grimaud in Francia. Una circostanza che ha reso necessario un momento di riflessione nella valutazione di impiegare o meno già da Roma Nuance, convocata insieme a Lorenzo nella squadra italiana di Coppa delle Nazioni. È stato proprio lui a dire che sarebbe stato più corretto lasciare il posto ad altro binomio. A questo punto è ‘rientrato in campo’ Emanuele Gaudiano, che con grande spirito di appartenenza alla squadra ha dato la sua disponibilità, modificando il suo programma di avvicinamento a Tokyo che lo avrebbe visto a Roma impegnato insieme a Chalou in una trafila più individuale con obiettivo sul Rolex Gran Premio Roma.

Questi tutti i convocati:

SQUADRA ITALIANA COPPA DELLE NAZIONI

Emanuele Gaudiano – Chalou

Giulia Martinengo Marquet – Elzas

Luca Marziani – Lightning

Riccardo Pisani – Chaclot

Capo equipe: Duccio Bartalucci

INDIVIDUALI CON PARTECIPAZIONE AL GRAN PREMIO

Antonio Alfonso – Charmie

Emilio Bicocchi – Rondine del Terriccio

Filippo Bologni – Quilazio

Fabio Brotto – Vanità delle Roane

Piergiorgio Bucci – Naiade d’Elsendam

Lorenzo De Luca – Nuance Bleue VDM Z

Emanuele Camilli – Chandellano P.S.

Antonio Garofalo – Conquestador

Giampiero Garofalo – Verde Z

Roberto Turchetto – Baron

Francesco Turturiello – Quite Balou

Alberto Zorzi – Cinsey

INDIVIDUALI SENZA PARTECIPAZIONE AL GRAN PREMIO

Giacomo Casadei – Chagracon PS (Young rider)

Federico Ciriesi – Calais d’Argilla

Michael Cristofoletti – Whysol Cassia Pleasure

Guido Franchi – Curcuma

Guido Grimaldi – G. Breitling E J

Nico Lupino – Fabalia

Andrea Messersì – Calgary Z

Ludovica Minoli – Jus de Krack

Paolo Paini – Chaccolie

Filippo Tabarini – Exquise du Pacis

INDIVIDUALI PER LO ‘SMALL TOUR’

Gianluca Apolloni – High Tea

Clio Boni – Galaxy

Alberto Boscarato – Urbino delle Roane

Giovanni Consorti – Garezzo

Lorenzo Correddu – De Montsec VDL (Junior)

Federico Francia – Inshallah’s Hero Z (qualificato per la categoria delle 6 barriere)

Angelica Impronta – Estee VB

Eugenio Grimaldi – Eagle (qualificato per la categoria delle 6 barriere)

Alessandro La Commare – Miss Washington (qualificato per la categoria delle 6 barriere)

Marco Pellegrino – Vick du Croisy

Foto: Grassia / FISE