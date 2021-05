L’edizione 2021 si Piazza di Siena è giunta all’ultima giornata, che vedrà disputarsi il tanto atteso Gran Premio individuale, in cui i migliori cavalieri del mondo si daranno battaglia per la conquista di una delle competizioni più attese della stagione.

Elevato il livello dei partecipanti alla contesa, con i primi tre del ranking che saranno presenti a Roma, ovvero gli svizzeri Martin Fuchs e Steve Guerdat, ed il tedesco Daniel Deusser, tutti a riposo nella Coppa delle Nazioni, dove invece è sceso in campo Marcus Ehning, anche se non con il migliore cavallo.

Grande attesa anche per lo statunitense Kent Farrington, già protagonista a Roma, con l’irlandese Darragh Kenny che cercherà riscatto dopo la prematura eliminazione nella Coppa delle Nazioni, mentre ci si aspetta molto anche dal canadese Eric Lamaze, campione olimpico 2008.

Anche l’Italia si presenterà con tutti i migliori, capitanati da Emanuele Gaudiano, il quale ha modificato la marcia di avvicinamento alle Olimpiadi per essere presente a Piazza di Siena, ma anche Alberto Zorzi e Lorenzo De Luca, vincitore nel 2018.

La sfida prenderà il via alle ore 13, e sarà trasmessa in diretta televisiva da Rai Sport, in streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE testuale qui su OA Sport, per non perdere neanche in istante del GP di Piazza di Siena.

Foto: LiveMedia/Giancarlo Dalla Riva