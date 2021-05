DIRETTA Giro d’Italia 2021 LIVE: startlist cronometro Torino, orari, tv, streaming Rai ed Eurosport

A Torino è tutto pronto per dare il via all’edizione numero 104 del Giro d’Italia 2021 di ciclismo su strada: la prima delle 21 tappe (19 in linea e 2 cronometro individuali) in programma sarà una cronometro individuale di 8.6 km nel capoluogo piemontese con partenza in Piazza Castello ed arrivo in Corso Moncalieri.

Il primo corridore a scattare partirà alle ore 14.00, mentre l’ultimo a tagliare il traguardo dovrebbe arrivare tra le 17.12 e le 17.13: si prevede infatti che il tracciato venga coperto, a seconda della media oraria, in meno di 10′, precisamente tra 9’03” e 9’44”.

Di seguito la startlist della cronometro individuale di domani. La diretta tv sarà fruibile in chiaro su Rai 2 ed in abbonamento su Eurosport 1, la diretta streaming gratuita su RaiPlay ed in abbonamento su Eurosport Player e Discovery+. La diretta live testuale, invece, sarà disponibile su OA Sport.

STARTLIST CRONOMETRO TORINO-TORINO GIRO D’ITALIA 2021

1 36 10013582206 TAGLIANI Filippo ITA ANS 14:00:00

2 154 10010947644 DEKKER David Y NED TJV 14:01:00

3 202 10008913371 CAMPENAERTS Victor BEL TQA 14:02:00

4 109 10004507753 VAN GARDEREN Tejay USA EFN 14:03:00

5 72 10015827855 ALEOTTI Giovanni Y ITA BOH 14:04:00

6 44 10003357901 IZAGIRRE INSAUSTI Gorka ESP APT 14:05:00

7 216 10005513119 MOLLEMA Bauke NED TFS 14:06:00

8 165 10003301620 KLUGE Roger GER LTS 14:07:00

9 68 10015135620 ZOCCARATO Samuele Y ITA BCF 14:08:00

10 12 10009363817 BIDARD Francois FRA ACT 14:09:00

11 175 10006634780 PEDRERO Antonio ESP MOV 14:10:00

12 95 10002264023 KEISSE Iljo BEL DQT 14:11:00

13 2 10004617180 CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan ESP IGD 14:12:00

14 183 10005840188 JENSEN Christopher DEN BEX 14:13:00

15 147 10007935085 NEILANDS Krists LAT ISN 14:14:00

16 88 10009501132 VIVIANI Attilio Y ITA COF 14:15:00

17 52 10004556253 ARASHIRO Yukiya JPN TBV 14:16:00

18 122 10014093979 BADILATTI Matteo SUI GFC 14:17:00

19 111 10003073062 BELLETTI Manuel ITA EOK 14:18:00

20 133 10005840289 KREDER Wesley NED IWG 14:19:00

21 196 10010173563 KANTER Max Y GER DSM 14:20:00

22 227 10089627778 RICHEZE Maximiliano Ariel ARG UAD 14:21:00

23 24 10006668833 KRIEGER Alexander GER AFC 14:22:00

24 38 10015083177 VENCHIARUTTI Nicola Y ITA ANS 14:23:00

25 156 10007293269 GROENEWEGEN Dylan NED TJV 14:24:00

26 201 10005876160 NIZZOLO Giacomo ITA TQA 14:25:00

27 102 10009484358 CAICEDO Jonathan ECU EFN 14:26:00

28 73 10004694073 BENEDETTI Cesare ITA BOH 14:27:00

29 46 10002444784 SANCHEZ Luis Leon ESP APT 14:28:00

30 214 10002208853 DE KORT Koen NED TFS 14:29:00

31 161 10007809490 EWAN Caleb AUS LTS 14:30:00

32 67 10015829370 ZANA Filippo Y ITA BCF 14:31:00

33 16 10009807488 NAESEN Lawrence BEL ACT 14:32:00

34 174 10005457646 OLIVEIRA Nelson POR MOV 14:33:00

35 94 10009637033 HONORE Mikkel Y DEN DQT 14:34:00

36 6 10009637235 NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel Y ECU IGD 14:35:00

37 185 10004595558 MEYER Cameron AUS BEX 14:36:00

38 145 10003094280 DE MARCHI Alessandro ITA ISN 14:37:00

39 81 10005502914 VIVIANI Elia ITA COF 14:38:00

40 53 10007609228 BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Peio ESP TBV 14:39:00

41 128 10014952229 VAN DEN BERG Lars Y NED GFC 14:40:00

42 116 10003200475 GAVAZZI Francesco ITA EOK 14:41:00

43 134 10009027852 MINALI Riccardo ITA IWG 14:42:00

44 194 10008669659 DENZ Nico GER DSM 14:43:00

45 224 10007491717 DOMBROWSKI Joseph Lloyd USA UAD 14:44:00

46 23 10005875857 JANSSENS Jimmy BEL AFC 14:45:00

47 34 10010086970 RAVANELLI Simone ITA ANS 14:46:00

48 157 10002839151 MARTENS Paul GER TJV 14:47:00

49 204 10005961844 LINDEMAN Bert-Jan NED TQA 14:48:00

50 103 10026669122 CARR Simon Y GBR EFN 14:49:00

51 78 10003263022 OSS Daniel ITA BOH 14:50:00

52 42 10015083480 BATTISTELLA Samuele Y ITA APT 14:51:00

53 218 10009189015 MOSCHETTI Matteo Y ITA TFS 14:52:00

54 163 10004816739 DE GENDT Thomas BEL LTS 14:53:00

55 66 10011972309 MARENGO Umberto ITA BCF 14:54:00

56 13 10011942704 BOUCHARD Geoffrey FRA ACT 14:55:00

57 176 10057336175 RUBIO REYES Einer Augusto Y COL MOV 14:56:00

58 98 10007158580 SERRY Pieter BEL DQT 14:57:00

59 7 10005587887 PUCCIO Salvatore ITA IGD 14:58:00

60 187 10074756971 SCHULTZ Nicholas AUS BEX 14:59:00

61 143 10005391564 BRANDLE Matthias AUT ISN 15:00:00

62 87 10003105394 SABATINI Fabio ITA COF 15:01:00

63 58 10004632237 VALLS FERRI Rafael ESP TBV 15:02:00

64 125 10006917494 REICHENBACH Sebastien SUI GFC 15:03:00

65 113 10006468870 CHRISTIAN Mark GBR EOK 15:04:00

66 138 10007297111 VAN DER HOORN Taco NED IWG 15:05:00

67 195 10011087686 HAMILTON Christopher AUS DSM 15:06:00

68 223 10009877412 COVI Alessandro Y ITA UAD 15:07:00

69 21 10007096239 MERLIER Tim BEL AFC 15:08:00

70 37 10075176903 TESFAZION Natnael Y ERI ANS 15:09:00

71 153 10008653996 BOUWMAN Koen NED TJV 15:10:00

72 203 10008672790 FRANKINY Kilian SUI TQA 15:11:00

73 104 10008674612 GUERREIRO Ruben POR EFN 15:12:00

74 76 10009095954 FABBRO Matteo ITA BOH 15:13:00

75 41 10009728070 VLASOV Aleksandr Y RUS APT 15:14:00

76 211 10002837838 NIBALI Vincenzo ITA TFS 15:15:00

77 164 10008624290 GOOSSENS Kobe Y BEL LTS 15:16:00

78 63 10009391503 CARBONI Giovanni ITA BCF 15:17:00

79 11 10004433789 GALLOPIN Tony FRA ACT 15:18:00

80 178 10008700880 VILLELLA Davide ITA MOV 15:19:00

81 96 10009966530 KNOX James GBR DQT 15:20:00

82 5 10009575395 MOSCON Gianni ITA IGD 15:21:00

83 186 10005413085 NIEVE ITURRALDE Mikel ESP BEX 15:22:00

84 148 10007882242 NIV Guy ISR ISN 15:23:00

85 83 10007890730 CONSONNI Simone ITA COF 15:24:00

86 55 10009734942 MADER Gino Y SUI TBV 15:25:00

87 124 10014624449 GUGLIELMI Simon Y FRA GFC 15:26:00

88 114 10008816775 DINA Marton Y HUN EOK 15:27:00

89 136 10008906301 PETILLI Simone ITA IWG 15:28:00

90 198 10010203572 STORER Michael Y AUS DSM 15:29:00

91 226 10008971268 MOLANO BENAVIDES Juan Sebastian COL UAD 15:30:00

92 26 10007291754 RIESEBEEK Oscar NED AFC 15:31:00

93 32 10007518894 PELLAUD Simon SUI ANS 15:32:00

94 155 10011133661 FOSS Tobias S Y NOR TJV 15:33:00

95 208 10006824235 WISNIOWSKI Lukasz POL TQA 15:34:00

96 105 10006919215 KEUKELEIRE Jens BEL EFN 15:35:00

97 77 10011081424 GROSSSCHARTNER Felix AUT BOH 15:36:00

98 48 10010179324 TEJADA CANACUE Harold Alfonso Y COL APT 15:37:00

99 212 10005818162 BRAMBILLA Gianluca ITA TFS 15:38:00

100 162 10007357331 DE BUYST Jasper BEL LTS 15:39:00

101 64 10010643207 FIORELLI Filippo ITA BCF 15:40:00

102 18 10006003270 WARBASSE Lawrence USA ACT 15:41:00

103 173 10015956783 JORGENSON Matteo Y USA MOV 15:42:00

104 93 10009971378 CAVAGNA Remi FRA DQT 15:43:00

105 4 10009226401 MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe Y COL IGD 15:44:00

106 184 10003205630 KANGERT Tanel EST BEX 15:45:00

107 144 10028417041 CIMOLAI Davide ITA ISN 15:46:00

108 85 10013629692 LAFAY Victor Y FRA COF 15:47:00

109 56 10008686332 MOHORIC Matej SLO TBV 15:48:00

110 127 10009820727 VALTER Attila Y HUN GFC 15:49:00

111 115 10011235008 FORTUNATO Lorenzo Y ITA EOK 15:50:00

112 131 10006469375 HIRT Jan CZE IWG 15:51:00

113 197 10002724872 ROCHE Nicolas IRL DSM 15:52:00

114 221 10007518591 FORMOLO Davide ITA UAD 15:53:00

115 27 10006656204 VERMEERSCH Gianni BEL AFC 15:54:00

116 33 10093512428 PONOMAR Andrii Y UKR ANS 15:55:00

117 152 10009501233 AFFINI Edoardo Y ITA TJV 15:56:00

118 206 10010948351 SCHMID Mauro Y SUI TQA 15:57:00

119 101 10051858507 CARTHY Hugh John GBR EFN 15:58:00

120 74 10003349312 BODNAR Maciej POL BOH 15:59:00

121 47 10009976836 SOBRERO Matteo Y ITA APT 16:00:00

122 215 10009583883 GHEBREIGZABHIER Amanuel ERI TFS 16:01:00

123 166 10003245339 MARCZYNSKI Tomasz POL LTS 16:02:00

124 65 10007742503 GABBURO Davide ITA BCF 16:03:00

125 15 10007743109 GOUGEARD Alexis FRA ACT 16:04:00

126 172 10003092765 CATALDO Dario ITA MOV 16:05:00

127 97 10008912563 MASNADA Fausto ITA DQT 16:06:00

128 8 10011134368 SIVAKOV Pavel Y RUS IGD 16:07:00

129 188 10009115556 SCOTSON Callum Y AUS BEX 16:08:00

130 146 10004881508 DOWSETT Alex GBR ISN 16:09:00

131 86 10010164974 ROCHAS Remy Y FRA COF 16:10:00

132 54 10004564337 CARUSO Damiano ITA TBV 16:11:00

133 123 10006879607 DUCHESNE Antoine CAN GFC 16:12:00

134 112 10009505475 ALBANESE Vincenzo Y ITA EOK 16:13:00

135 137 10003214522 TAARAMAE Rein EST IWG 16:14:00

136 192 10006479782 ARNDT Nikias GER DSM 16:15:00

137 222 10007518692 CONTI Valerio ITA UAD 16:16:00

138 25 10010090913 LEYSEN Senne Y BEL AFC 16:17:00

139 31 10016009832 CEPEDA Jefferson Y ECU ANS 16:18:00

140 158 10004519978 VAN EMDEN Jos NED TJV 16:19:00

141 207 10045463375 WALSCHEID Maximilian Richard GER TQA 16:20:00

142 106 10009817188 VAN DEN BERG Julius Y NED EFN 16:21:00

143 71 10005460373 SAGAN Peter SVK BOH 16:22:00

144 45 10015084591 PRONSKIY Vadim Y KAZ APT 16:23:00

145 213 10009709175 CICCONE Giulio ITA TFS 16:24:00

146 167 10014972538 OLDANI Stefano Y ITA LTS 16:25:00

147 62 10005467447 BATTAGLIN Enrico ITA BCF 16:26:00

148 14 10009832346 CHAMPOUSSIN Clement Y FRA ACT 16:27:00

149 177 10005934360 TORRES BARCELO Albert ESP MOV 16:28:00

150 92 10010784057 ALMEIDA Joao Y POR DQT 16:29:00

151 1 10009584489 BERNAL GOMEZ Egan Arley Y COL IGD 16:30:00

152 181 10055330194 YATES Simon Philip GBR BEX 16:31:00

153 141 10003224828 MARTIN Daniel IRL ISN 16:32:00

154 84 10006144831 EDET Nicolas FRA COF 16:33:00

155 57 10006486452 TRATNIK Jan SLO TBV 16:34:00

156 126 10007647422 SEIGLE Romain FRA GFC 16:35:00

157 117 10009703620 RAVASI Edward ITA EOK 16:36:00

158 132 10007945189 HERMANS Quinten BEL IWG 16:37:00

159 191 10010982909 HINDLEY Jai Y AUS DSM 16:38:00

160 228 10005467952 ULISSI Diego ITA UAD 16:39:00

161 28 10007970249 VERVAEKE Louis BEL AFC 16:40:00

162 35 10006564860 SEPULVEDA Eduardo ARG ANS 16:41:00

163 151 10006444521 BENNETT George NZL TJV 16:42:00

164 205 10002692540 POZZOVIVO Domenico ITA TQA 16:43:00

165 107 10008663090 BETTIOL Alberto ITA EFN 16:44:00

166 75 10007988235 BUCHMANN Emanuel GER BOH 16:45:00

167 43 10005982456 FELLINE Fabio ITA APT 16:46:00

168 217 10007733914 MOSCA Jacopo ITA TFS 16:47:00

169 168 10014276865 VANHOUCKE Harm Y BEL LTS 16:48:00

170 61 10003105600 VISCONTI Giovanni ITA BCF 16:49:00

171 17 10009392412 VENDRAME Andrea ITA ACT 16:50:00

172 171 10008922364 SOLER Marc ESP MOV 16:51:00

173 91 10058736615 EVENEPOEL Remco Y BEL DQT 16:52:00

174 3 10009164056 GANNA Filippo Y ITA IGD 16:53:00

175 182 10006291442 HEPBURN Michael AUS BEX 16:54:00

176 142 10006480388 BEVIN Patrick NZL ISN 16:55:00

177 82 10007240325 BERHANE Natnael ERI COF 16:56:00

178 51 10006836763 LANDA MEANA Mikel ESP TBV 16:57:00

179 121 10007753415 MOLARD Rudy FRA GFC 16:58:00

180 118 10015389234 RIVI Samuele Y ITA EOK 16:59:00

181 135 10007128470 PASQUALON Andrea ITA IWG 17:00:00

182 193 10006491708 BARDET Romain FRA DSM 17:01:00

183 225 10008656828 GAVIRIA RENDON Fernando COL UAD 17:02:00

184 22 10009366241 DE BONDT Dries BEL AFC 17:03:00

PROGRAMMA CRONOMETRO TORINO-TORINO GIRO D’ITALIA 2021

Sabato 8 maggio

1a tappa: Torino-Torino (8.6 km, cronometro individuale)

Partenza primo corridore: ore 14:00

Arrivo previsto ultimo corridore: ore 17:12-17:13

Diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1

Diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player e Discovery+

Diretta live testuale integrale su OA Sport

