Dakar 2022, Audi pensa alla coppia meraviglia Sainz Sr-Peterhansel

Ci vuole ancora del tempo per la prossima Dakar. L’edizione 2022 sarà la numero 44 di una delle più grandi corse di rally al mondo, e tra le cose sicure ci sarà il debutto dell’Audi con un’auto elettrica.

La casa tedesca sta capendo anche a chi affidare il destino delle sue auto ibride; uno dei piloti prescelti sembra essere Carlos Sainz Senior. Il padre del pilota della Ferrari, vincitore di tre edizioni della Dakar (tra cui quella del 2020) potrebbe essere presentato come nuovo driver dopo il Rally d’Andalucia; per lui, terzo nel 2021, vorrebbe dire tentare la vittoria del quarto rally con la quarta auto diversa (Wolkswagen, Peugeot e Mini in precedenza).

Ma il colpaccio per l’Audi potrebbe avere il nome e cognome di Stephan Peterhansel, vincitore di quattordici edizioni della Dakar, sei in auto e otto in moto. Il francese, che già ha avuto esperienze con le auto elettriche, potrebbe così riformare la coppia del 2021 proprio con Sainz.

Come pilota di una terza auto invece, potrebbe esserci posto per lo svedese Mattias Ekstrom, che quest’anno ha vestito i colori della X-Raid Yamaha Racing Rally Supported team e che ha già avuto esperienze con l’Audi nel rallycross.

