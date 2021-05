Curling, Mondiali 2021: Italia sconfitta dal Canada, settimo ko per le azzurre

L’Italia è incappata in una nuova sconfitta ai Mondiali 2021 di curling femminile in corso di svolgimento a Calgary. Le azzurre sono state battute per 10-4 dal Canada e restano così all’ultimo posto in classifica con all’attivo un solo successo a fronte di sette ko.

Le azzurre sono partite bene marcando un punto nel primo end, ma le padrone di casa reagiscono nella seconda frazione (3 punti) e rubano la mano successiva. Marta Lo Deserto, Stefania Constantini, Angela Romei, Giulia Zardini Lacedelli mettono a segno due punti nel quarto end e accorciano le distanze (3-4).

Scambio di favori tra quinto e sesto gioco, Val Sweeting e compagne sono avanti per 5-4 Il Canada allunga nel settimo end con due punti di pregevole fattura e poi riesce in un’incredibile rubata di mano nel nono gioco, segnando tre punti che chiudono i conti in anticipo. L’Italia tornerà sul ghiaccio alle ore 03.00 per sfidare l’Estonia.

Foto: WCF