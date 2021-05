Curling femminile, Mondiali 2021: Russia e Svizzera in finale

Russia e Svizzera disputeranno la finale mondiale per quanto riguarda il curling femminile. A Calgary si sono tenute nella notte le due semifinali, che hanno consegnato agli atti questo confronto che varrà la medaglia d’oro nella serata italiana (match per il bronzo alle 16:30, quello per l’oro alle 21:00).

Il team svizzero, composto da Alina Paetz, Silvana Tirinzoni, Ester Neuenschwander e Melanie Barbezat, si è imposto per 7-3 su quello americano, mettendo a segno i punti decisivi nella sesta e settima end. Con Tabitha Peterson, Nina Roth, Becca Hamilton e Tara Peterson gli USA si giocheranno il bronzo.

Al termine di uno scontro estremamente combattuto, invece, la Russia (rappresentata nei fatti dalla propria federazione) riesce a trovare quattro punti nella quarta end e a resistere, poi, al ritorno svedese, vincendo per 8-7 dopo aver tremato nel finale. Alina Kovaleva, Julia Portunova, Galina Arsenkina, Ekaterina Kuzmina: questi i nomi che andranno a battagliare per l’oro. Anna Hasselborg, Sara McManus, Agnes Knochenhauer e Sofia Marbergs andranno invece a cercare il bronzo.

Dovesse vincere la Svizzera, si tratterebbe dell’ottavo titolo in campo femminile; sarebbe invece una prima assoluta per le russe, anche se senza bandiera. Da sottolineare come il successo russo sarebbe anche il primo assoluto, comprendendo anche il settore maschile.

Foto: WCF