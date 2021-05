L’Italia si prepara alla Coppa Europa di marcia che si disputerà domenica 16 maggio a Podebrady in Repubblica Ceca. Gli azzurri al via, la nostra sarà una delle nazionali maggiormente rappresentata con 22 atleti, cercheranno di fare bene in particolare potendo contare sulle punte Antonella Palmisano e Massimo Stano.

Per la 29enne delle Fiamme Gialle questo appuntamento rappresenta un test generale in vista dell’evento clou della stagione, le Olimpiadi di Tokyo: “Mi sento in forma e mi sono allenata bene. Partirò per fare la mia gara, senza lasciarmi condizionare. Non vedo l’ora, perché è da tempo che manca un confronto internazionale di questo tipo, con avversarie importanti. Per me potrebbe essere l’ultima gara prima dei Giochi e quindi servirà soprattutto per testare se la strada è quella giusta, visto che poi ho in programma due periodi di raduno in quota a Roccaraso“.

La città della Repubblica Ceca evoca dolci ricordo ad Antonella Palmisano: “Se dico Podebrady, penso a qualcosa di bello con tanti ricordi molto positivi: dalla vittoria nel 2017 in Coppa Europa, al minimo a cinque cerchi. Mi ha sempre portato bene e spero che mi faccia tornare quelle sensazioni”.

Anche per Massimo Stano sarà una tappa di avvicinamento verso Tokyo: “Ho bisogno degli stimoli di una gara internazionale ed è importante esserci, anche se in questo momento non mi trovo nella forma che avrei voluto per qualche malanno di stagione. Ma la periostite, che mi ha fatto saltare la preparazione invernale, non dà più problemi da un paio di mesi e quindi sto lavorando bene in ottica olimpica. E lì che punto a essere al top“.

