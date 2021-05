Classifica Jannik Sinner, perse due posizioni nel ranking ATP. Azzurro superato da Ruud e Dimitrov

Piccolo passo indietro nel ranking ATP per Jannik Sinner. L’azzurro è sceso dal 17° al 19° posto della classifica mondiale. Molto è legato non solo all’eliminazione a sorpresa contro il transalpino Arthur Rinderknech agli ottavi del torneo di Lione, ma anche ai concomitanti buoni risultati di Casper Ruud e Grigor Dimitrov.

Il norvegese è stato il mattatore dell’ATP di Ginevra dove ha sconfitto in finale Denis Shapovalov. Un successo che spinge Ruud dal 21mo al 16mo posto della graduatoria mondiale con 2690 punti. Il 22enne nativo di Oslo sta vivendo uno dei migliori periodi della sua carriera che gli hanno consentito di assumere una dimensione ben precisa nel circuito.

A Dimitrov sono bastati i quarti di finale del torneo elvetico per risalire ben tre posizione del ranking portandosi dal 20° al 17° posto con 2521 punti, a dimostrazione dell’estrema vicinanza tra i vari tennisti in questa zona della classifica mondiale. Di certo molto potrebbe cambiare al Roland Garros dove saranno moltissimi i punti in gioco.

Al netto di un piccolo e poco significativo passo indietro nel ranking da parte di Sinner, che attualmente possiede 2500 punti, l’azzurro anche questa settimana può ritenersi soddisfatto del lavoro svolto che gli ha consentito di battere un avversario complicatissimo come il russo Aslan Karatsev. Nella sconfitta contro il transalpino Rinderknech la prestazione dell’altoatesino non è stata convincente. Un piccolo passaggio a vuoto più che comprensibile per un ragazzo di 19 anni al quale si chiede di giocare al massimo tutti i match.

