Classifica Jannik Sinner, nessuno può superarlo prima del Roland Garros. Testa di serie a Parigi, ma rischia un big al 3° turno

Settimana di riposo per Jannik Sinner quella che precede il Roland Garros 2021 di tennis, secondo torneo stagionale dello Slam, che vedrà scattare i tabelloni principali domenica 30 maggio. L’azzurro proverà a ripetere i quarti di finale del 2020 per non fermarsi nel ranking, e questa volta potrà farlo da testa di serie.

Per questa settimana l’azzurro resterà fermo a quota 2500, che gli consente di essere oggi, lunedì 24 maggio, al 19° posto del ranking ATP, ma Sinner sa già anche che resterà in questa posizione fino a lunedì 31 maggio, e, di conseguenza, nell’ultima classifica prima del Roland Garros.

Nei tornei di Parma e Belgrado II, infatti, non sono in gara tennisti che possono scavalcarlo: il più vicino a lui è Lorenzo Sonego, che è testa di serie numero 1 a Parma: il torinese pur vincendo il torneo, di categoria 250, si spingerebbe fino a quota 2353, in 23ma posizione.

Jannik Sinner, dunque, giocherà il Roland Garros facendo parte dei primi 20 tennisti al mondo, e, di conseguenza, sarà testa di serie a Parigi, essendo sicuro di evitare scontri con colleghi che lo precedono il graduatoria almeno fino al terzo turno, quando, ai sedicesimi, potrebbe incrociare un’altra testa di serie.

PROIEZIONI IN CLASSIFICA DI JANNIK SINNER

Jannik Sinner

Ranking lunedì 24 maggio: 2500, 19° posto.

Ranking lunedì 31 maggio: 2500, 19° posto.

Foto: LaPresse