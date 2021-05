Ciclismo, trasferimento in ospedale Joe Dombrowski dopo la caduta di ieri

Joe Dombrowski è stato trasportato all’ospedale per degli accertamenti in seguito ad una brutta caduta negli ultimi chilometri della tappa di ieri. Il vincitore della quarta frazione del Giro d’Italia 2021, è scivolato in prossimità di uno spartitraffico poco prima dell’arrivo di Cattolica.

L’americano, leader della classifica dei GPM, è stato trasportato in barella per degli ulteriori accertamenti al termine della giornata. L’alfiere del UAE Team Emirates non è stato l’unico a trovarsi coinvolto in alcuni incidenti nel finale. Ricordiamo infatti la rovinosa scivolata dello spagnolo Mikel Landa (Bahrain), colpito dallo stesso Dombrowski e costretto al ritiro.

Il futuro dello statunitense è in bilico dopo meno di una settimana. Per l’americano, arrivato all’arrivo con degli evidenti segni sul viso, si sospetta infatti una possibile commozione cerebrale che potrebbe sancire la fine della campagna italiana.

Tra poche ore scopriremo se il portacolori della UAE Team Emirates sarà al via quest’oggi, giornata in cui la carovana dovrà affrontare un importante tappa da dalle Grotte di Frasassi ad Ascoli per un totale di 160 chilometri senza sosta.

Foto: LaPresse