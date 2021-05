Ciclismo su pista: raduno per la Nazionale femminile. Ci sono le big Balsamo e Guazzini

Si avvicina l’appuntamento più importante dell’anno, le Olimpiadi di Tokyo, e si moltiplicano gli allenamenti per arrivare al top all’obiettivo a Cinque Cerchi. Ennesimo raduno per la Nazionale femminile di ciclismo su pista in quel di Montichiari: tante convocate per Edoardo Salvoldi, che avrà a disposizione le atlete dal 18 al 21 maggio. Presenti anche diverse stelle, sicure della partecipazione in terra giapponese: da Elisa Balsamo a Vittoria Guazzini passando per Martina Alzini.

Le convocate:

Alzini Martina Valcar – Travel & Service

Bacchettini Rebecca Asd U.C.Foligno

Balsamo Elisa G.S. Fiamme Oro

Barbieri Rachele G.S. Fiamme Oro

Basilico Valentina Racconigi Cycling Team

Bolognesi Gaia Ciclismo Insieme

Bortolotti Silvia A.S.D.Vo2 Team Pink

Capobianchi Giada Centro Sportivo Esercito

Cipressi Carlotta A.S.D.Vo2 Team Pink

Confalonieri Maria Giulia G.S. Fiamme Oro

Fidanza Martina G.S. Fiamme Oro

Fiorin Sara G.S. Cicli Fiorin Cycling Team Asd

Guazzini Vittoria G.S. Fiamme Oro

Paccalini Alessia Vallerbike

Pepoli Sara Team Di Federico

Sanfilippo Martina A.S.D.Vo2 Team Pink

Valsecchi Silvia Bepink

Foto: Valerio Origo