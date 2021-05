Remco Evenepoel può tirare un sospiro di sollievo. I nuovi esami condotti all’ospedale di Herentals hanno confermato l’esito degli accertamenti effettuati due giorni fa in seguito alla caduta al Giro d’Italia. Il giovane ciclista belga non ha riportato fratture e avrà bisogno soltanto di qualche giorno di riposo per recuperare dalle contusioni e dalle abrasioni rimediate in occasione dello scivolone lungo la discesa del Passo di San Valentino nella 17ma tappa, al termine della quale ha deciso di ritirarsi dalla Corsa Rosa.

Il 21enne riprenderà successivamente gli allenamenti, per continuare a inseguire i restanti obiettivi della sua stagione. L’alfiere della Deceuninck-Quick Step ha messo nel mirino le Olimpiadi di Tokyo 2021, dove disputerà sia la cronometro individuale (da Campione d’Europa 2019) e la prova in linea, andando a caccia di almeno una medaglia. Mancano meno di due mesi alla rassegna a cinque cerchi prevista in Giappone da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto (la prova in linea è prevista subito al secondo giorno di gare).

Entrambi i tracciati dei Giochi sembrano essere congeniali alle sue caratteristiche, nella gara contro il tempo se la dovrà vedere soprattutto contro il nostro Filippo Ganna (Campione del Mondo di specialità) mentre in linea la concorrenza è variegata, con gli sloveni Tadej Pogacar e Primoz Roglic, il connazionale Wout van Aert e l’olandese Mathieu van der Poel desiderosi di azzannare.

Remco Evenepoel si era distinto nella prima parte del Giro d’Italia, tanto che era secondo in classifica generale, molto vicino a Egan Bernal. Successivamente ha pagato dazio sullo sterrato e in salita, palesando delle criticità in discesa, terreno su cui accusa ancora un po’ di paura dopo il terribile incidente occorsogli al Giro di Lombardia 2020.

Foto: Lapresse