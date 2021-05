George Bennett si prepara a un Giro d’Italia da protagonista. Il ciclista della Jumbo-Visma arriverà alla Corsa Rosa con i gradi di capitano in ottica classifica generale, con l’obiettivo dichiarato di conquistare la top-5. Come ha raccontato a Velonews, si aspetta tanto dalla gara in terra italiana anche se il vero obiettivo della stagione è quello a cinque cerchi.

“Adoro far parte della squadra del Tour e negli anni a venire tornerò lì e sarà il punto centrale della mia stagione. Male Olimpiadi sono un’opportunità unica e il percorso è adatto me. È dura e farà molto caldo, che è sempre stato un mio punto di forza. Fare il Giro piuttosto che il Tour mi offre una grande opportunità”.

Fare bene al Giro d’Italia sarà per Bennett il giusto viatico per la gara olimpica sulla quale punta tutte le sue carte: “Ottenere un grande risultato al Giro e fare una corsa molto migliore alle Olimpiadi. Posso controllare la preparazione e ripartire più fresco scegliendo il Giro. Non ci sarebbe stata la possibilità di fare lo stesso correndo prima il Tour“.

Bennett in chiusura spiega perchè per lui le Olimpiadi rappresentano il sogno più grande della sua carriera: “Per i neozelandesi, le Olimpiadi sono molto più speciali che per un olandese, ad esempio. In Nuova Zelanda non si cresce con il ciclismo, il Tour difficilmente viene trasmesso in televisione. Ma le Olimpiadi, le conoscono tutti. Sono quello che sogni da bambino“.

