Ciclismo, Aaron Gate vince i campionati neozelandesi. Sprint ristretto, Bennett giù dal podio

Aaron Gate ha vinto la corsa in linea dei Campionati Nazionali neozelandesi, andata in scena sul circuito di Timaru (196 chilometri). Il portacolori della Burgos-BH si è imposto in uno sprint ristretto tra cinque corridori, riuscendo a regolare Corbin Strong (Israel-Premier Tech, aveva trionfato alla Cadel Evans Road Race) e Laurence Pithie (Groupam-FDJ).

Quarta piazza per George Bennett (Israel-Premier Tech), che ha preceduto Logan Currie (impostosi a cronometro qualche giorno fa). I cinque uomini avevano ripreso gli attaccanti Reuben Thompson (Groupama-FDJ), Luke Mudgway (Li Ning Star) e Josh Burnett (MitoQ-NZ Cycling Project) quando mancavano sei chilometri al traguardo.

Aaron Gate, 33enne nativo di Auckland, è alla sua prima stagione con la Burgos-BH dopo aver militato nelle ultime due annate agonistiche con la Bolton Equities Black Spoke. Quella di oggi è la sua nona vittoria da professionista, nel palmares spiccano la prova in linea dei Giochi del Commonwealth 2022, due titoli nazionali a cronometro, la classifica generale del Giro di Grecia 2022 e del New Zealand Cycle Classic (nel 2019 e un mese fa).