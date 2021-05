Ciclismo: caduta in allenamento per David Gaudu, rientrerà in gara al Giro del Delfinato

Un inizio di stagione devastante per David Gaudu. Sono arrivati risultati in serie, due vittorie tra Faun-Ardèche Classic e Giro dei Paesi Baschi, ma soprattutto la convinzione di essere al top a livello mondiale con l’eccellente terza piazza alla Liegi-Bastogne-Liegi dietro solamente a Tadej Pogacar e Julian Alaphilippe.

Ora però, con l’annata che entra nel vivo, è arrivato uno stop forzato. Avremmo dovuto rivedere in gara il capitano della Groupama – FDJ al prossimo Tour du Finistère il 22 maggio, invece una caduta in allenamento lo farà star fermo fino al Giro del Delfinato.

Le parole del medico della Groupama Jacky Maillot: “David Gaudu è caduto durante l’allenamento la scorsa settimana mentre pedalava ad ad alta velocità e ha riportato diverse abrasioni e una contusione al ginocchio. Per questo ha dovuto restare a riposo per qualche giorno ma ha già ripreso ad allenarsi. Per precauzione, la squadra preferisce non schierarlo per il Tour du Finistère, quindi tornerà in gara al Critérium du Dauphiné il 30 maggio”.

