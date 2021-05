La Coppa del Mondo di canottaggio si prepara a sbarcare in Svizzera. Dopo la regata finale di qualificazione olimpica della settimana scorsa, si torna a Lucerna, sul bacino del Rotsee, per gareggiare nel weekend tra il 21 ed il 23 maggio 2021: 41 paesi presenti, tra cui l’Italia, che avrà almeno dodici barche al via.

Non più tredici, come era programmato fino a poche ore fa. La Nazionale dovrà fare a meno del doppio pesi leggeri femminile composto da Valentina Rodini e Federica Cesarini: la rinuncia della coppia campione d’Europa in carica arriva per un’infiammazione lamentata dalla prima, con il Direttore Tecnico Francesco Cattaneo che ha preferito quindi far riposare Rodini. Cesarini potrebbe invece rientrare in gioco nel singolo pesi leggeri, facendo tornare le imbarcazioni azzurre a tredici.

Potrà comunque essere un appuntamento interessante per l’Italia, che è alla ricerca di capire da chi dovrà essere composta la spedizione di Tokyo. Da ricordare che alle Olimpiadi i pass non sono nominali: in Giappone l’Italia sarà in gara con 9 barche per un totale di 23 atleti ed oltre ai titolari l’Italia potrà portare anche tre riserve per quattro senza senior maschile, quattro di coppia senior maschile e quattro di coppia senior femminile.

I CONVOCATI DELL’ITALIA PER LA COPPA DEL MONDO DI CANOTTAGGIO

UOMINI SENIOR

SINGOLO ITA1 (Simone Martini-SC Padova)

SINGOLO ITA2 (Gennaro Di Mauro-CC Aniene)

DUE SENZA (Matteo Lodo, Giuseppe Vicino-Fiamme Gialle)

QUATTRO SENZA (Marco Di Costanzo-Fiamme Oro, Giovanni Abagnale-Marina Militare, Bruno Rosetti-CC Aniene, Matteo Castaldo-Fiamme Oro/RYCC Savoia)

QUATTRO DI COPPIA (Simone Venier-Fiamme Gialle, Andrea Panizza-Fiamme Gialle/Moto Guzzi, Luca Rambaldi-Fiamme Gialle, Giacomo Gentili-Fiamme Gialle/SC Bissolati)

DONNE SENIOR

DOPPIO ITA1 (Stefania Buttignon-Fiamme Oro/SC Timavo, Clara Guerra-Fiamme Gialle/CC Pro Monopoli)

DOPPIO ITA2 (Carmela Pappalardo, Ludovica Serafini-CC Aniene)

QUATTRO DI COPPIA (Valentina Iseppi-CC Aniene, Alessandra Montesano-Fiamme Gialle/SC Eridanea, Veronica Lisi-SC Padova, Stefania Gobbi-Carabinieri/SC Padova)



UOMINI PESI LEGGERI

SINGOLO ITA1 (Niels Torre-SC Viareggio)

SINGOLO ITA2 (Martino Goretti-Fiamme Oro)

DOPPIO (Stefano Oppo-Carabinieri, Pietro Willy Ruta-Fiamme Oro)



DONNE PESI LEGGERI

SINGOLO ITA1 (Paola Piazzolla-VVF Billi)

SINGOLO ITA2 (DA CONFERMARE) (Federica Cesarini-Diamme Oro/Canottieri Gavirate)

