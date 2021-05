Canottaggio, Coppa del Mondo 2021: quattro di coppia già in finale nelle batterie mattutine

Conclusa la prima mattinata della Coppa del Mondo di Canottaggio in corso di svolgimento a Lucerna, in Svizzera, con discreti risultati per l’Italia che ottiene dei buoni riscontri in vista delle prossime Olimpiadi.

È già finale per il quattro di coppia di Simone Venier, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili, partiti a razzo e che hanno mantenuto dietro l’aggressiva Gran Bretagna; gli azzurri hanno gareggiato con il lutto al braccio per ricordare Filippo Mondelli, scomparso meno di un mese fa.

Bene anche il doppio pesi leggeri maschile, con Pietro Willy Ruta e Stefano Oppo che strappano il pass per la semifinale con il tempo di 6’25”98 avanti a Norvegia, Cina, Cile, Portogallo2 ed Egitto. Per gli azzurri è il secondo tempo in assoluto, dietro alla sola Irlanda che, in seconda batteria, ha chiuso la propria prova con un secondo preciso in meno sul cronometro.

Nel singolo senior maschile Gennaro Di Mauro domina la sua batteria conducendo sin dalla partenza senza lasciare spiragli a Bielorussia (l’unica che ha tentato di mettere in discussione l’azzurro), Germania2 e Moldavia, guadagnando così l’accesso ai quarti di finale con il secondo tempo assoluto dietro Norvegia1 (7’04”96 per l’uomo della CC Aniene). Niente recuperi anche per Simone Martini, che supera al fotofinish Egitto1 dopo una gara non troppo rapida.

Martino Goretti si prende il successo nella seconda batteria del singolo pesi leggeri maschile: con un buon ritmo di gara, il migliore complessivo (7’09”35), si mette alle spalle Francia2 e Germania2 conquistando la semifinale. Si difende anche Niels Alexander Torre: nella parte centrale conduce anche la gara ma deve subire il ritorno della Francia, chiudendo secondo la sua batteria ma comunque avanzando al penultimo atto assieme ad Algeria2 ed i transalpini. Terza batteria fratricida invece nel singolo pesi leggeri femminile, ma alla fine sia Federica Cesarini che Paola Piazzolla accedono alle semifinale con il secondo e terzo posto.

Non fortunate le batterie per i doppi senior femminile: Stefania Buttignon e Clara Guerra chiudono la loro batteria al terzo posto con il tempo di 7’08”19, dietro alla Romania e la Repubblica Ceca, fa peggio invece il secondo equipaggio guidato da Carmela Pappalardo e Ludovica Serafini, ultime in 7’20”53. Entrambe le imbarcazioni finiscono dunque ai ripescaggi, così come il due senza di Matteo Lodo e Giuseppe Vicino, quinti in 6’56”52 e il quattro senza di Marco Di Costanzo, Giovanni Abagnale, Matteo Castaldo e Bruno Rosetti.

Foto: Danilo Vigo/PhotoLiveMedia