Canoa velocità, Coppa del Mondo Szeged 2021: Nicolae Craciun e Sergiu Craciun noni nella finale del C2 1000 maschile

Oggi, domenica 16 maggio, a Szeged, in Ungheria, dopo le gare europee di qualificazione olimpica della canoa velocità, si sono concluse anche le ultime finali della prima tappa della Coppa del Mondo, kermesse che sarà probabilmente determinante per la composizione degli equipaggi azzurri in gara a Tokyo.

Va ricordato che l’Italia aveva già qualificato per i Giochi (pass non nominali) durante i Mondiali 2019 le imbarcazioni nel K1 200 maschile grazie a Manfredi Rizza e nel K2 1000 maschile grazie a Samuele Burgo e Luca Beccaro, cui si è aggiunta, dopo le gare di giovedì, quella nel K1 200 femminile grazie a Francesca Genzo.

Oggi sono stati quattro gli equipaggi azzurri impegnati: nella Finale A del C2 1000 maschile Nicolae Craciun e Sergiu Craciun hanno chiuso al nono ed ultimo posto in 3:58.01 nella gara vinta dai tedeschi Sebastian Brendel e Tim Hecker in 3:48.27. Nella stessa specialità hanno disputato la Finale B, invece, Daniele Santini e Luca Incollingo, i quali hanno chiuso terzi in 3:41.38, raccogliendo il 12° posto assoluto.

Nella Finale B del K2 1000 maschile Giulio Bernocchi e Luca Boscolo Meneguolo si sono classificati al sesto posto in 3:25.53, concludendo al 15° posto complessivo, mentre Samuele Burgo e Luca Beccaro avevano scelto in precedenza di non prendere il via nella gara di stamane.

Nel K4 500 maschile gli azzurri Alessandro Gnecchi, Giacomo Cinti, Andrea Domenico Di Liberto e Mauro Crenna nelle semifinali non erano riusciti ad accedere alla Finale A e poi in Finale B si sono classificati quinti in 1:26.02, concludendo al 14° posto assoluto.

Foto: Pier Colombo