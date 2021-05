Oggi, giovedì 13 maggio, si sono disputate a Szeged, in Ungheria, le prime finali delle gare europee di qualificazione olimpica della canoa velocità: tre erano gli equipaggi azzurri impegnati, mentre altri tre saranno protagonisti nelle finali della sessione pomeridiana.

Al mattino non arrivano però pass per i Giochi per gli azzurri: per Andrea Schera nel K1 1000 maschile, Carlo Tacchini nel C1 1000 maschile ed Agata Fantini nel K1 500 femminile l’appuntamento è per le qualificazioni su base mondiale della prossima settimana in Russia.

L’unico pass olimpico nel C1 1000 maschile va all’Ucraina: a primeggiare è Pavlo Altukhov, il quale chiude in 4’03″00 e batte il romeno Constantin Diba, secondo in 4’05″50, anch’egli di un soffio davanti a Carlo Tacchini, giunto terzo con il tempo di 4’05″60.

Nel K1 1000 maschile i due pass olimpici vanno a Belgio e Francia: successo per il belga Artuur Peters, primo in 3’40″33, davanti al transalpino Guillaume Burger, seconda in 3’40″95. Termina al settimo posto la finale di Andrea Schera, che chiude con il crono di 3’46″78.

Nel K1 500 femminile i due pass olimpici vanno a Spagna e Croazia: vince la spagnola Isabel Contreras, prima in 1’56″15, davanti alla croata Anamaria Govorcinovic, seconda in 1’56″70. Termina all’ottavo posto Agata Fantini, che fa segnare il tempo di 2’00″86.

L’unico pass olimpico nel C1 200 femminile va alla Spagna: affermazione dell’iberica Maria Corbera, la quale chiude in 49″65. Non c’erano azzurre in gara.

Foto: comunicato stampa Federcanoa