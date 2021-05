Paracanoa, Coppa del Mondo Szeged 2021: Federico Mancarella in finale, Kwadzo Klokpah manca il pass paralimpico

A Szeged, in Ungheria, la tappa della Coppa del Mondo di paracanoa funge da qualificazione paralimpica: l’Italia ha già conquistato il pass paralimpico nel KL1 maschile con Gabriel Esteban Farias, nel KL2 maschile con Federico Mancarella e nel VL2 femminile con Veronica Silvia Biglia, ma va ricordato che le teste di serie delle batterie alle Paralimpiadi saranno determinate dalla classifica di questa manifestazione.

Nella tarda mattinata di oggi si sono disputate le semifinali di tutte le specialità del kayak maschile, alle quali non ha preso parte nel KL1 maschile Gabriel Esteban Farias, che vincendo la propria batteria al mattino era già passato direttamente alla finale di sabato con il terzo crono assoluto.

Nel KL2 maschile Federico Mancarella vince la prima semifinale in 44″69 e stacca così uno dei tre biglietti a disposizione per la finale di sabato pomeriggio. L’azzurro, così come Farias nel KL1, punta a fare bene proprio per essere testa di serie alle Paralimpiadi.

Nel KL3 maschile Kwadzo Klokpah è quarto nella seconda semifinale in 45″33 e non ottiene l’accesso alla Finale A di sabato pomeriggio, che metterà in palio i pass per le Paralimpiadi, dovendosi accontentare della Finale B e mancando così l’appuntamento con la qualificazione paralimpica.

