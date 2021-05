Da lunedì 31 maggio a domenica 6 giugno si disputerà in Slovenia ed Ungheria la seconda fase degli Europei Under 21 di calcio: l’Italia sarà opposta lunedì 31 nei quarti di finale al Portogallo, ed in caso di vittoria disputerà la semifinale giovedì 3 giugno, infine la finale è in programma domenica 6 giugno.

Le sfide dell’Italia saranno trasmesse in diretta tv su RAI 2 ed in streaming su RAI Play, mentre la diretta live testuale delle gare dell’Italia sarà consultabile su OA Sport. Non è stato ancora comunicato e la RAI deciderà di trasmettere, e su che canale, gli altri match della rassegna.

CALENDARIO SECONDA FASE EUROPEI UNDER 21 CALCIO 2021

Lunedì 31 maggio: quarti di finale

Olanda – Francia (Budapest, 18:00)

Spagna – Croazia (Maribor, 18:00)

Portogallo – Italia (Lubiana, 21:00)

Danimarca – Germania (Székesfehérvár, 21:00)

Giovedì 3 giugno: semifinali

SF1: Olanda/Francia – Danimarca/Germania (Székesfehérvár, 21:00)

SF2: Spagna/Croazia – Portogallo/Italia (Maribor, 18:00)

Domenica 6 giugno: finale

Vincente SF1 – Vincente SF2 (Lubiana, 21:00)

