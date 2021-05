Calcio, Serie A: tutte le qualificate alle coppe europee 2021-2022. Roma in Conference League

La trentottesima giornata della Serie A 2020-2021 ha regalato emozioni a non finire e, soprattutto, ha stilato la classifica finale del massimo campionato di calcio italiano. Diversi verdetti erano già assodati, mentre alcune posizioni valevoli per le Coppe europee della prossima stagione erano ancora ampiamente da assegnare. Andiamo, quindi, a fare il quadro della situazione delle 7 squadre di casa nostra che prenderanno parte alle 3 competizioni UEFA della stagione 2021-2022: Champions League, Europa League e Europa Conference League.

CHAMPIONS LEAGUE 2021-2022

Ovviamente qualificata l’Inter campione d’Italia. La squadra di mister Antonio Conte (91 punti) sarà inserita in prima fascia (dove risiedono le squadre vincenti dei propri campionati) ed eviterà quindi Manchester City e Bayern Monaco. Assieme ai nerazzurri vedremo il Milan (79 punti) che rischierà la quarta fascia, quindi Atalanta (78 punti) e Juventus (78 punti). Gli orobici dovrebbero attestarsi in terza fascia, mentre i bianconeri saranno sicuramente in seconda, assieme ad un gruppo che dovrebbe contenere compagni come PSG, Manchester United, Chelsea, Real Madrid, Barcellona e Borussia Dortmund.

EUROPA LEAGUE 2021-2022

il Napoli (77 punti), dopo aver perso la Champions League proprio in extremis, è già qualificato per la fase a gironi della seconda Coppa continentale per club. Stesso discorso per la Lazio (68 punti) che, a sua volta, sarà già inserita nell’urna per la composizione dei raggruppamenti iniziali.

CONFERENCE LEAGUE 2021-2022

La neo-nata nuova Coppa vedrà al via per l’Italia la Roma. I giallorossi (62 punti a pari merito con il Sassuolo) saranno la prima squadra di casa nostra a prendere parte a questa competizione che vedrà al via, tra le altre, Villareal, Tottenham, Union Berlino, Rubin Kazan, Anderlecht, LASK Linz, Gent e Vitesse.

Foto: Lapresse