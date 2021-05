Calcio, Serie A 2021: Vojvoda regala i tre punti al Torino. Il Parma retrocesso aritmeticamente in B

Il Torino batte 1-0 il Parma nel posticipo della 34ma giornata di Serie A e condanna i ducali alla B. I granata conquistano un successo preziosissimo e si portano a 34 punti in classifica, allungando a +3 sul Benevento attualmente terzultimo. A regalare la vittoria alla squadra di Davide Nicola ci ha pensato Mergim Vojvoda con un gol a metà del secondo tempo.

I granata costruiscono la prima occasione al 14′ con un cross perfetto di Ansaldi, Belotti ci prova di prima intenzione ma colpisce in pieno Sepe. Dieci minuti più tardi è lo stesso Ansaldi a provarci sulla respinta dei difensori, il suo tiro si infrange sulla traversa. La squadra di Nicola gestisce il match ma non riesce a rendersi ancora pericolosa e il primo tempo si chiude senza particolari sussulti.

La ripresa inizia così come si era chiuso il primo tempo, col Torino sempre in spinta. Al 63′ l’azione che decide il match. Ansaldi serve un pallone d’oro a Vojvoda che da pochi passi non può sbagliare: 1-0. La reazione dei ducali non arriva e i granata colpiscono nuovamente con Belotti ma il guardalinee alza la bandierina per un netto fuorigioco. Nel finale il Parma cerca in maniera confusa di pervenire al pareggio ma senza successo.

La vittoria di oggi vale oro per il Torino che esce dalla zona retrocessione e fa un passo decisivo verso la salvezza, inguaiando il Benevento. Il Parma, come detto, retrocede in Serie B anche se il destino degli uomini di Roberto D’Aversa era ormai segnato da tempo.

Foto: Lapresse