Prosegue al meglio il cammino del Napoli verso la Champions League. Allo Stadio Diego Armando Maradona la banda di Rino Gattuso batte per 5-1 l’Udinese nell’anticipo della 36ma giornata, turno infrasettimanale, passando temporaneamente in seconda posizione in classifica.

Gli azzurri mettono in chiaro le cose sin dal primo tempo: grande manovra per Insigne e compagni che dominano in lungo e in largo e trovano due reti in tre minuti tra il 28′ e il 31′, prima con Piotr Zielinski e poi con una perla da fuori area dell’iberico Fabian Ruiz. I bianconeri non ci stanno e provano ad accorciare le distanze con la bella girata di Stefano Okaka al 41′.

Nella ripresa però cala l’attenzione degli ospiti e salgono in cattedra i campani con la loro pressione. Al 56′ ruba palla e sigla il 3-1 Hirving Lozano, mentre dieci minuti più tardi su ribattuta la mette dentro Giovanni Di Lorenzo. Sul finale arriva la gioia anche per Lorenzo Insigne che arrotonda il risultato.

Napoli-Udinese 5-1

Marcatori: 28′ Zielinski (N), 31′ Fabian (N), 40′ Okaka (U), 56′ Lozano (N), 64′ Di Lorenzo (N), 90′ Insigne (N)

Napoli (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj (83′ Mario Rui); Fabian Ruiz, Bakayoko (83′ Demme); Lozano (75′ Politano), Zielinski (75′ Elmas), Insigne; Osimhen (70′ Mertens).

A disp: Ospina, Contini, Mario Rui, Zedadka, Costanza, Demme, Elmas, Labriola, Mertens, Petagna, Politano, D’Agostino

All. Gattuso

Udinese (3-5-1-1): Musso; Becao (54′ Ouwejan), Bonifazi, Zeegelaar (76′ Samir); Molina, De Paul, Walace (54′ Forestieri), Makengo (85′ Palumbo), Stryger Larsen; Pereyra; Okaka (76′ Micin).

A disp: Gasparini, Scuffet, Samir, Ouwejan, Micin, Llorente, Forestieri, Palumbo, De Maio

All. Gotti

Ammoniti: Bonifazi (U)

Foto: Lapresse