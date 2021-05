Calcio, la UEFA annuncia le prime sanzioni per 9 club della Superlega

La UEFA annuncia le misure di reintegrazione per le squadre che hanno aderito alla Superlega, inedito progetto che si è infranto in meno di due giorni dalla propria nascita. Milan, Inter, Arsenal, Chelsea, Atletico Madrid, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham dovranno effettuare una donazione di 15 milioni di euro totali per delle opere stabilite dalla stessa UEFA,

Il Comitato Esecutivo ha deciso che questo denaro servirà per dei programmi che verranno utilizzate per i bambini ed i giovani nelle comunità di tutta Europa. A questa sanzione si aggiunge una trattenuta del 5% dei ricavi che queste formazioni avrebbero ottenuto dalle competizioni internazionali.

In un comunicato, la UEFA ha reso noto: “Quei nove club riconoscono e accettano che il progetto della Super League è stato un errore e chiedono scusa ai tifosi, alle federazioni nazionali, ai campionati nazionali, ai club europei e alla UEFA. Queste formazioni sono concordi che il progetto non sarebbe stato autorizzato in base agli Statuti e ai Regolamenti UEFA”.

Al momento la condizione è diversa per le squadre che non hanno ‘cancellato’ la Superlega. Juventus, Barcellona e Real Madrid attendono dei provvedimenti che verranno comunicati nei futuri giorni. Tutte le opzioni sono sul campo al momento per gli ultimi club che al momento non hanno ancora chiuso il capitolo della Superlega.

