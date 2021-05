Calcio, i possibili convocati di Roberto Mancini per gli Europei 2021: Moise Kean escluso, ballottaggi in difesa e a centrocampo

Il tempo delle scelte definitive è ormai prossimo. Roberto Mancini guarda con grande ambizione e fiducia ai prossimi Europei 2021 itineranti di calcio che prenderanno il via l’11 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, con il match che vedrà protagonisti gli azzurri contro la Turchia.

La Nazionale vuole arrivare preparata e da questo punto di vista il Mancio ha già effettuato una prima scrematura relativamente ai giocatori da impiegare nella fase finale della rassegna continentale. Il tecnico, infatti, ha comunicato un elenco di 28 calciatori che saranno coinvolti nell’ultima amichevole prima degli Europei, ovvero il 4 giugno contro la Repubblica Ceca. Di seguito l’elenco dei convocati:

L’ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), *Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), *Frello Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Matteo Politano (Napoli).

*i due calciatori del Chelsea, impegnati ieri sera nella finale della UEFA Champions League, si aggregheranno al gruppo martedì 1° giugno.

Entro la mezzanotte di martedì 1° giugno il CT ufficializzerà la lista dei 26 che sarà parte della competizione nel Vecchio Continente, ma già da questa lista si evincono alcuni aspetti. In primis, l’esclusione dell’attaccante del PSG Moise Kean. Una scelta che ha sorpreso, tenuto conto della grande considerazione di Mancini e anche dell’ottima stagione disputata dall’ex attaccante della Juventus a Parigi.

Secondo alcune indiscrezioni, i motivi sarebbero di natura disciplinare. Mancini, infatti, ha lanciato dal primo minuto nell’amichevole contro San Marino Kean, che poi ha lasciato il campo al termine del primo tempo. Un’uscita che potrebbe essere riconducibile a un comportamento scarsamente produttivo tale per cui il tecnico ha deciso invece di premiare Matteo Politano, che alla vigilia non era di certo accreditato per far parte della rosa italiana. Fa discutere anche la scelta di non puntare su Alessio Cragno, portiere del Cagliari e autore di una grande stagione con i sardi a vantaggio di un Alex Meret che nell’annata del Napoli non ha mai convinto fino in fondo.

Un roster nel quale il fiore all’occhiello è il centrocampo e in cui Nicolò Barella, Marco Verratti e Jorginho sono i “titolarissimi”. Da capire però le condizioni del giocatore del Paris Saint Germain, fermo per un problema fisico di non poco conto. Mancini, però, si è sempre detto fiducioso sulle sue condizioni e quindi si potrebbe puntare su di lui. Sono due i tagli che l’allenatore italiano dovrà a fare e la sensazione è che le scelte si concentreranno in difesa e in mediana.

Nel reparto arretrato il ballottaggio potrebbe essere tra Gianluca Mancini e Rafael Toloi, con il giocatore dell’Atalanta favorito, mentre a centrocampo Stefano Sensi e Bryan Cristante sono in ballo per un posto, con il calciatore della Roma in vantaggio per via dei problemi fisici dell’interista. Non resta che attendere le decisioni…

Foto: LaPresse