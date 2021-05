Calcio femminile, le migliori italiane della 21ª giornata di Serie A. Bonansea decisiva, Cantore illumina

È tempo di valutazioni per quanto concerne la ventunesima giornata della Serie A 2020-2021 di calcio femminile. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori italiane, quelle giocatrici che si sono messe particolarmente in luce nel corso del turno appena concluso.

Laura Fusetti (Milan): nella partita di sacrificio in quel di Sassuolo per conquistare la qualificazione alla Champions League, la 30enne di Segrate spicca per attenzione e aggressività, dimostrandosi una lontana parente di quella vista nello scorso turno contro la Fiorentina.

Martina Zanoli (Fiorentina): la classe 2002 realizza il gol che apre le marcature nel derby toscano contro l’Empoli. Seconda rete in campionato dopo quella messa a segno contro la Pink Bari, si conferma un talento in grande crescita.

Sofia Cantore (Florentia): a proposito di giovani talenti in rampa di lancio, altra prova importante dell’attaccante di proprietà della Juventus che contro l’Inter sforna una prova di grande qualità e la corona con la rete del definitivo 0-2.

Barbara Bonansea (Juventus): posizionata come al solito sulla fascia sinistra, con le sue accelerazioni ubriacanti è una spina nel fianco nella difesa della Roma. E’ anche la match-winner con il gol d’autore messo a segno al 52′.

Giulia Baldini (San Marino Academy): ha il grandissimo merito di sbloccare una partita fondamentale contro la Pink Bari che si stava facendo complicata. Solo il secondo gol in campionato per la punta di Lugo, ma di platino per continuare a sperare nella salvezza.

Foto: LaPresse