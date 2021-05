La Copa America di calcio ha trovato la sua nuova casa per l’edizione numero 47. Come annunciato pochi minuti fa dalla CONMEBOL, sarà il Brasile il paese ospitante della massima competizione sudamericana per Nazionali.

Poche ore fa era arrivata la notizia che l’Argentina, inizialmente paese ospitante della manifestazione, aveva dovuto abdicare a causa degli alti numeri di contagiati da Covid-19: ben 41.000 nella sola giornata di giovedì. L’annuncio era arrivato con un tweet da parte della organizzazione sudamericana, annunciando però che altre Nazioni avrebbero ospitato volentieri la Copa America.

Dopo nemmeno dodici ore è arrivato l’annuncio della nuova location in Brasile, ancora una volta utilizzando il popolare social network. Sconfitta quindi la concorrenza di altre Nazioni, tra cui il Cile che era una delle massime candidate come paese ospitante. Avranno giocato un ruolo i rifacimenti degli stadi risalenti al Mondiale del 2014.

Da notare come nemmeno in Brasile i numeri siano così bassi: in questo momento il paese verdeoro ha registrato circa 43.000 casi nella sola giornata di ieri. C’è da dire che però, rispetto all’Argentina, il numero di abitante sia di quasi cinque volte più grande, 211 milioni contro 44.

¡La CONMEBOL @CopaAmerica 2021 se jugará en Brasil! Las fechas de inicio y finalización del torneo están confirmadas. Las sedes y el fixture serán informados por la CONMEBOL en las próximas horas. ¡El torneo de selecciones más antiguo del mundo hará vibrar a todo el continente! — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) May 31, 2021

Foto: LaPresse