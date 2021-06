Nella notte italiana si sono disputati due match del Gruppo A della Copa America 2021. Esordio amaro per l’Argentina di Messi che è stata costretta sul pari dal Cile. Una sfida come sempre molto accesa e combattuta che non ha mancato di regalare emozioni.

A sbloccare il risultato ci pensa proprio il numero 10 della Selección argentina al 33′ con una splendida punizione che si insacca all’incrocio dei pali. Un gol meraviglioso quello di Messi che porta in vantaggio i suoi. Tra un contrasto ruvido e un’ammonizione c’è anche il tempo per vedere annullare un rigore, dopo l’utilizzo del Var, proprio all’Argentina. Il penalty arriva ma in favore del Cile, sul dischetto Vidal che si fa ipnotizzare da Martinez ma Vargas è il più lesto e ribadisce in rete. Il risultato non si schioda dall’1-1 fino al triplice fischio.

Nella seconda sfida di giornata il Paraguay ha sconfitto nettamente la Bolivia per 3-1. Eppure ad andare in vantaggio sono i ragazzi di Farias al 10′ grazie al rigore trasformato da Saavedra. La reazione dei paraguaiani arriva nella ripresa con il pari di Kaku al 62′ e il gol del vantaggio tre minuti più tardi con Romero. L’attaccante del San Lorenzo si ripete all’80’ chiudendo di fatti il match.

Questa notte torna in campo il Brasile di Neymar per sfidare nel secondo match del Gruppo B il Perù mentre ad aprire la giornata ci penserà la sfida tra Colombia e Venezuela.

Foto: LaPresse