Domani, 4 maggio, sarà la giornata della semifinale di ritorno di Champions League tra Manchester City e PSG. I ragazzi di Pep Guardiola potranno contare sul 2-1 dell’andata che consentirà agli inglesi di partire con un sensibile vantaggio. I parigini per ribaltare la situazione avranno bisogno di una vera e propria impresa.

Questo 2021 pare essere l’anno buono per il City che, oltre alla grandissima qualità nella proposta di gioco, pare aver trovato anche il giusto equilibrio in fase difensiva. Mauricio Pochettino avrà bisogno dei migliori Neymar e Mbappè per provare a ribaltare la situazione. Ricordiamo che gli inglesi hanno a disposizione due risultati su tre per conquistare la finale di Champions League e potranno addirittura perdere col punteggio di 0-1.

Come di consueto Guardiola dovrebbe affidarsi al 4-3-3 con Ederson in porta, Walker, Dias, Stones e Cancelo a comporre la linea di difesa. In mediana tanta qualità con De Bruyne, Rodri e Gundogan. Bernardo Silva, Foden e Mahrez assicureranno imprevedibilità all’attacco.

Pochettino risponderà con l’ormai consolidato 4-2-3-1 con Navas tra i pali, Florenzi e Bakker sugli esterni mentre Marquinhos e Kimpembe saranno i baluardi di difesa. A Gueye, Paredes il compito di filtrare il gioco mentre Di Maria, Verratti e Neymar agiranno alle spalle di Mbappé.

Sarà la degna semifinale della più prestigiosa competizione continentale, con alcuni dei più forti calciatori al mondo che si sfideranno in un match che si preannuncia altamente spettacolare e ricco di colpi di scena.

