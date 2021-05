Berrettini-Zverev oggi, Finale Masters1000 Madrid: orario, tv, programma, streaming

Sarà un giorno speciale, quello di oggi, per Matteo Berrettini: è infatti quello della prima finale Masters 1000 della sua carriera. Il numero 1 d’Italia, in quel di Madrid, viene da un filotto di otto vittorie consecutive, le quattro di Belgrado e le altrettante della capitale spagnola, e sfiderà ora Alexander Zverev.

Nei fatti, Zverev segna tanti dei momenti importanti della carriera di Berrettini. Si sono incontrati nel primo vero approccio del romano all’ambiente dei grandi: nel 2018, al sostanziale debutto ATP, resse per un set a quello che era il detentore del torneo, al secondo turno. Un anno dopo, sul Centrale, ma di pomeriggio e non di sera, il risultato si ribaltò totalmente: doppio 7-5 e prima vittoria in carriera su un top ten. Pochi mesi dopo, prima semifinale della carriera in un 1000, a Shanghai, e di nuovo il tedesco a sbarrare la strada. Da una parte il filotto Garin-Ruud, dall’altra quello Nadal-Thiem: i due sono pronti a sfidarsi 655 metri sopra il livello del mare.

La finale del Masters 1000 di Madrid tra Matteo Berrettini e Alexander Zverev si terrà oggi alle ore 18:30. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) e in diretta streaming su Sky Go e Now Tv. Prevista inoltre la differita su SuperTennis alle ore 23:00. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

BERRETTINI-ZVEREV, FINALE MASTERS 1000 MADRID: PROGRAMMA

DOMENICA 9 MAGGIO

Ore 18:30 Matteo Berrettini (ITA) (8)-Alexander Zverev (GER) (5)

